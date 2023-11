Nowe wyrzutnie rakietowe dla Wojska Polskiego. "Rozpoczął się rozładunek"

"Trwają dostawy wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo dla Wojska Polskiego. W porcie Gdańsk rozpoczął się rozładunek wyrzutni osadzonej na Jelczu oraz czterech modułów, które także zostaną osadzone na polskich ciężarówkach" – przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak za pośrednictwem portalu społecznościowego X.

Jak podkreślił szef MON, na stanie naszej armii są już dwa kompletne egzemplarze na podwoziu Jelcz oraz 15 modułów, które zostaną zintegrowane w Hucie Stalowa Wola. Łącznie do Sił Zbrojnych RP trafi 218 wyrzutni wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym oraz zapasem amunicji.

Nowy sprzęt dla wojska

W październiku szef Ministerstwa Obrony Narodowej zatwierdził umowę dot. pozyskania sześciu wozów dowodzenia na platformie Kołowego Transportera Opancerzonego. Wartość zamówienia wynosi ok. 100 mln złotych brutto. Dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w 2025 r.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził także umowę dot. pozyskania podwozi samochodowych Jelcz dla zakontraktowanych dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych (MJR). Wartość zamówienia to 470 mln złotych brutto, a dostawy pojazdów mają być realizowane w latach 2024 – 2029. MJR przeznaczona jest do zwalczania okrętów przeciwnika, osłony głównych baz morskich Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu.

– Po 18 latach odbudowujemy np. artylerię, po 20 latach odbyły się w tym roku ćwiczenia polskiego lotnictwa na drogowych odcinkach lotniskowych. Mamy 186 tys. żołnierzy, włączając żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie chętnie wstępują do Wojska Polskiego. Jestem przekonany, że armia będzie liczyła 300 tys. żołnierzy, tylko trzeba pamiętać, że to jest proces – mówił szef MON.

