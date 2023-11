Ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy. MSZ: Egipt i Izrael wskażą termin

Polska Agencja Prasowa zapytała w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych o sytuację polskich obywateli znajdujących się obecnie w Strefie Gazy.

"Polska służba dyplomatyczno-konsularna nieustannie działa, aby polscy obywatele w Strefie Gazy mogli bezpiecznie opuścić obszar wojenny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i podległe mu placówki są w tym zakresie w kontakcie ze wszystkimi zaangażowanymi partnerami, mają wiedzę, gdzie przebywają polscy obywatele oraz są gotowe do natychmiastowego działania, jak tylko Egipt i Izrael wskażą termin ewakuacji polskiej grupy" – odpowiedziało MSZ w komunikacie.

Egipt zaangażował się w ewakuację

W środę minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zapewnił, że rząd podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo Polakom przebywającym w Strefie Gazy. Szef polskiego MSZ rozmawiał na ten temat z ministrem spraw zagranicznych Egiptu Samehem Shoukrym.

1 listopada pierwsza grupa cywilów ewakuowanych ze Strefy Gazy przedostała się do Egiptu na mocy porozumienia zawartego za pośrednictwem Kataru. Porozumienie między Egiptem, Izraelem i Hamasem zakłada, że pewna liczba cudzoziemców i osób ciężko rannych będzie mogła opuścić oblężone terytorium. Według stacji CNN, Strefę Gazy może opuścić od 450 do 500 obcokrajowców. Możliwość wydostania się ze Strefy Gazy ma też dotyczyć najciężej rannych Palestyńczyków. Ewakuowanych, którzy byli uwięzieni w Gazie od początku wojny, która rozpoczęła się 7 października, przewieziono ambulansami przez przejście graniczne w Rafah – podała agencja prasowa Reutera. Jednak porozumienie nie było powiązane z innymi kwestiami, takimi jak uwolnienie ok. 240 zakładników przetrzymywanych przez Hamas lub przerwa w walkach, do której wzywało wiele krajów, ale którą izraelski premier Benjamin Netanjahu odrzucił.

