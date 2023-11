Akcja Fundacji Małych Stópek "TAK nieWIELE". Ruszyła rejestracja placówek

1 listopada ruszyła rejestracja placówek, w których na co dzień przebywają osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz samotne mamy z małymi dziećmi. Fundacja Małych Stópek zachęca m.in. domy samotnej matki oraz ośrodki opiekuńcze (np. domy pomocy społecznej) do zgłaszania bądź rejestrowania swoich podopiecznych. Wszystko po to, by osoby te otrzymały spersonalizowany prezent z okazji świąt Bożego Narodzenia.

"TAK nieWIELE" to bożonarodzeniowa akcja organizowana przez Fundację Małych Stópek. Inicjatywa skierowana jest do każdego, kto zechce spełnić marzenia wyjątkowych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną oraz mam z dziećmi i osobiście przygotować dla nich prezent pod choinkę. Sporządzone przez darczyńców paczki trafiają do: ośrodków opiekuńczych, a także do wszystkich domów samotnych matek.

"Jeżeli pełnicie posługę w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną albo w domach samotnej matki i już braliście udział w akcji, wystarczy, że zalogujecie się na: https://takniewiele.com/logowanie i wpiszecie spersonalizowane życzenia Waszych podopiecznych (dzieci, matek, osób z niepełnosprawnością intelektualną). Jeżeli nie byliście wcześniej beneficjentem akcji, zapraszamy do rejestracji na: https://takniewiele.com/rejestracja-opiekuna-dps/" – zachęca FMS.

Do fundacji należy zadanie znalezienia darczyńców, którzy wybiorą konkretną osobę, przygotują paczkę i wyślą na wskazany adres. Zgodnie z ideą akcji, paczki nie mogą przekroczyć kwoty 100 zł.