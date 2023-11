Śledzińska-Katarasińska rozważana na stanowisko szefa KRRiT

Politycy opozycji zapowiadają dogłębną reformę mediów publicznych, dodając, że w obecnej formule TVP nie może dłużej funkcjonować. KO, Trzecia Droga oraz Lewica obiecują odpartyjnienie mediów publicznych i wdrożenie rozwiązań, które zapewnią rzetelne, niezależne od władzy dziennikarstwo. Nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie porządki zapanują w Telewizji Polskiej, jednak z deklaracji polityków wynika, że ma całkowicie zostać zmieniony charakter stacji.

Opozycja może chcieć przejąć Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Do jej zdań należy m.in. udzielanie koncesji na nadawanie sygnału telewizyjnego i radiowego, podział środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego, a także nakładanie kar pieniężnych na nadawców. Portal Wirtualnemedia.pl ustalił, że "Platforma Obywatelska nie zamierza odpuszczać KRRiT i na stanowisko jej szefowej rozważa kandydaturę Iwony Śledzińską-Katarasińskiej, wiceszefową sejmowej komisji kultury i środków przekazu w kończącej się kadencji Sejmu".

"Teraz nie, ale w przyszłości może tak"

– Jak zwykle media są lepiej poinformowane od ewentualnych zainteresowanych. Nie było i nie ma takich rozmów – przekonuje parlamentarzystka PO (w tegorocznych wyborach nie uzyskała mandatu, co oznacza, że w ławach poselskich nie zasiądzie po raz pierwszy od 1991 r.). Śledzińska-Katarasińska dodaje, że gdyby zaproponowano jej takie stanowisko, "prawdopodobnie nie zgodziłaby się, ale nie może tego przesądzać".

– W tym stanie prawnym nie ma możliwości dokonać takiej wymiany. Musiałaby być zmieniona ustawa o KRRiT, która na tyle przekształci kompetencje ustawowe rady, że byłaby podstawa do powołania jej składu na nowo, ze względu na nowe zadania. Być może przy okazji, udałoby się przywrócić system rotacyjny. Więc gdyby to się stało, to może bym się zastanawiała, ale w tej chwili tego nie rozważam – dodaje Iwona Śledzińska-Katarasińska.

