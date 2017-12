Hipster od św. Tomasza

Z Bawerem spotykam się w jego mieszkaniu na obrzeżach Krakowa. Z góry przeprasza za rozmowę w biegu, ale szykuje się na pociąg do Warszawy. Ma być na żywo w Telewizji Republika. W takim razie nie marnujemy czasu. Wyciągam telefon i pokazuję mu grafikę z kartą do gry RPG. Na karcie jego zdjęcie i podpis: „Murzyn na kółkach. Blokuje wszelkie ataki opętanego lewactwa. Gdy jesteś w niebezpieczeństwie, możesz go wykorzystać jako żywą tarczę”. Bawer bez chwili wahania wybucha śmiechem. – Śmieszy cię to? – pytam. – Oczywiście, sam gram w takie gry. To kapitalne, chciałbym poznać autora – odpowiada.