Kto kogo, czyli powrót Lenina

Odwołanie Ryszarda Petru z funkcji przewodniczącego Nowoczesnej było intrygą mściwych bab, szukających zemsty za to, że faworyzował jedną z nich kosztem pozostałych. Swoje odegrało tu przekupstwo, „kipiące ambicje” i – jak to u bab – emocjonalne rozedrganie. Zanim czytelnik zadzwoni z donosem na jakąś „niebieską linię”, wyjaśniam od razu, że tezy te tylko cytuję, i to ze źródła, z którego swego czasu płynęła najczystsza feministyczna ortodoksja oraz gromkie wyrazy potępienia dla krzywdzących kobiety stereotypów – z Lisowego tygodnika „Newsweek”, i to z artykułu okładkowego. Na dodatek ich autorką jest dziennikarka, która do Lisa przyszła z samego jądra postępu, z „Gazety Wyborczej” – Renata Grochal.