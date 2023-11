Posiedzenie klubu PiS. Zabrakło Kaczyńskiego

"Na nieformalnym posiedzeniu klubu PiS na Nowogrodzkiej zorganizowanym dziś po godz. 16. zabrakło prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego" – podał portal gazeta.pl. Według przecieków medialnych, powodem jest choroba polityka, która nie jest jednak poważna. Chodzi prawdopodobnie o jesienne przeziębienie.

Kulisy posiedzenia klubu

Według mediów, posiedzenie, w obliczu nieobecności prezesa partii, poprowadzili Mariusz Błaszczak oraz Beata Szydło. – Jarosław Kaczyński rozchorował się, to nic poważnego, chyba jakieś przeziębienie, w jego imieniu wystąpiła Beata Szydło, potem były przemówienia Mariusza Błaszczaka, Elżbiety Witek i premiera Mateusza Morawieckiego. Wszyscy mówią o mobilizacji – wskazuje informator Interii.

"Krótkie przemówienia wygłosili czołowi politycy PiS. Motywem, który się w nich powtarzał, była mobilizacja partii i zachowanie jedności. Powołano także zespoły, które mają patrzeć na ręce przyszłym rządzącym" – informuje portal. "Podczas spotkania czołowi politycy PiS apelowali do polityków, wybranych z list komitetu PiS, by zapisywali się do klubu PiS" – czytamy. Według Interii duży nacisk położono także na przyszłe działania w internecie, "bo w PiS jest refleksja, że na tym polu partia straciła inicjatywę".

Wbrew wcześniejszym ustaleniom, podczas posiedzenia nie doszło do oficjalnego wyboru Mariusza Błaszczaka na stanowisko nowego szefa klubu PiS (ma zastąpić Ryszarda Terleckiego), to jednak ma być tylko formalnością, a kandydatura szefa MON do tej funkcji ma być "politycznie przyklepana".

Nowy rząd opozycji?

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica deklarują pełną gotowość do stworzenia rządu, na którego czele miałby stanąć Donald Tusk. Umowę koalicyjną szykuje specjalny zespół, w którym swojego przedstawiciela ma każde z ugrupowań.

Pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada.

