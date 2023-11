Rotacja w Sejmie i Senacie. Czarzasty: Ustaliliśmy to

– Ustaliliśmy, że zarówno w Senacie, jak i w Sejmie będzie w połowie kadencji możliwość zamiany marszałków. Zarówno w Senacie, tak jak mówiłem, jak i w Sejmie – poinformował Czarzasty na antenie TVN24.

Polityk przekazał także, że "jeżeli chodzi o Senat, tę sprawę będzie regulowała Platforma Obywatelska". – Jeżeli chodzi o Sejm to raz będzie przedstawiciel Trzeciej Drogi, raz będzie przedstawiciel Lewicy – powiedział.

Tarcia w przyszłej koalicji

Włodzimierz Czarzasty nie ukrywa, że decyzja o rotacyjności to efekt mnogości podmiotów, która będą tworzyć przyszłą koalicję. – Wynika to z tego, że to jest tak naprawdę, mówiąc bardzo spokojnie i z takim bardzo dużym dystansem, trudna koalicja – cztery partie, cztery programy, cztery możliwości różnych działań – zaznaczył Czarzasty. – Dogadujemy się naprawdę dobrze, w sposób naprawdę odpowiedzialny. Żeby to wszystko ułożyć skorzystaliśmy m.in. z wzorców Unii Europejskiej, gdzie w połowie kadencji następują zmiany na niektórych stanowiskach, postanowiliśmy to wpisać – wyjaśnił współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Liderzy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy mają przedstawić szczegóły w piątek.

"Koalicja zemsty". Mocne słowa Mastalerka

Marcin Mastalerek był we wtorek wieczorem gościem "Wiadomości" Telewizji Publicznej, gdzie oceniał m.in. przygotowania opozycji do przejęcia władzy. Nowy szef gabinetu prezydenta Dudy nie szczędził mocnych słów pod adresem Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Donalda Tuska.

Nie ma wątpliwości, że koalicja partii opozycyjnych będzie "koalicją zemsty" na Prawie i Sprawiedliwości. – Pytanie tylko czy Trzecia Droga, czy Szymon Hołownia, czy PSL, które mówiło "nie, nie, nie, my nie będziemy tacy jak oni, my będziemy Trzecią Drogą”, czy oni zachowają się w sposób wiarygodny wobec swoich wyborców, czy będą po prostu dołączeni w jakiś sposób, czy sami dołączą, do koalicji zemsty – powiedział.

Czytaj też:

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu. Prezydent podjął decyzjęCzytaj też:

Pozbawią PiS wicemarszałka Sejmu? Zaskakujące doniesienia