NBP odpowiada na tekst o "bizancjum Muchy". "Nie nadzoruje departamentów"

Wcześniej na portalu Salon24 pojawił się tekst zatytułowany "Bizancjum Pawła Muchy". Autor tekstu ukryty pod pseudonimem "brek" pisze, że "Paweł Mucha jest jedynym członkiem zarządu, który nie nadzoruje w imieniu Prezesa NBP ani jednym departamentem. (...) W praktyce to oznacza, że nic w banku nie robi".

"Ponoć przyczyną jest konflikt Muchy z Zarządem NBP o jego wynagrodzenie i inne przywileje w połączeniu z olbrzymimi ambicjami Muchy, które sięgają ponoć nawet kandydowania w najbliższych wyborach prezydenckich. Mimo dużych braków kompetencyjnych i małego doświadczenia w sprawach gospodarki i bankowości, Mucha walczy o radykalne podwyższenie jego pensji do poziomu Prezes Marty Kightley i chciałby przejąć jej rolę pierwszego zastępcy Prezesa NBP co daje większe wynagrodzenie, premie, nagrody oraz funkcje reprezentacyjne, w tym możliwość pojawiania się w mediach i spotkań międzynarodowych" – czytamy.

Przypomnijmy, że 1 września 2022 r. prezydent Andrzej Duda (którego doradcą przestał być dzień wcześniej) powołał Pawła Muchę w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Stanowisko NBP

Biuro prasowe NBP opublikowało odpowiedzi na pytania mediów w tej sprawie. Prezentujemy komunikat w całości:

W odpowiedzi na poniższe pytania TVP Info, jak i z innych mediów (w nawiązaniu do artykułu z Salon24 „Bizancjum Muchy w NBP”) przekazaliśmy dziś następujące odpowiedzi: "Czy członek zarządu NBP Paweł Mucha nadzoruje jakiekolwiek departamenty w NBP i jaki jest zakres realizowanych przez niego obowiązków?" Odpowiedź NBP: Członek Zarządu Pan Paweł Mucha nie nadzoruje Departamentów NBP.

"Czy Pan Paweł Mucha występował za pośrednictwem swojego pełnomocnika do NBP o wypłatę zaległych premii/nagród i jakie były przyczyny wstrzymania wypłaty nagród?". Odpowiedź NBP: Nie ma czegoś takiego jak zaległe premie/nagrody, gdyż są one uznaniowe i ściśle powiązane z wynikami pracy, a nie obligatoryjne.

"Czy jako członek zarządu NBP Pan Paweł Mucha występował z oficjalnymi pismami adresowanymi do członków Rady Polityki Pieniężnej i czego one dotyczyły?". Odpowiedź NBP: Tak, Członek Zarządu Pan Paweł Mucha wysłał pisma do Członków Rady Polityki Pieniężnej.

Sam Paweł Mucha odniósł się do tekstu za pośrednictwem portalu X. "'Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Niechaj występek jęczy i boleje'. Dokumenty są jawne. Wystarczy je przeczytać. I jakich byśmy nie czytali wpisów na 'blogach', komentarzy do tych wpisów z linkami do treści naruszających dobra osobiste, to ostatecznie zostanie prawo i fakty" – napisał.

