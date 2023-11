Stomatolog-celebryta ze Stalowej Woli ma problemy?

Niedawno Michał "Boxdel" Baron, znajomością, z którym chwalił się T., został wykluczony z działalności w FAME MMA. Dlaczego? Miał wiedzieć o pedofilskich zachowaniach innego celebryty i nie zawiadamiać organów ścigania, a nawet bronić swojego kolegi publicznie. Federacja szybko odcięła się od „Boxdela”. T. promował się też z kontrowersyjnym detektywem Rutkowskim i innymi celebrytami. Kim jest lekarz ze Stalowej Woli znany społecznościom online? Sam przedstawia się jako stomatolog będący w relacji z pacjentem, pozwalający przywrócić swoim klientom biały, piękny uśmiech. Takiego T. zna świat Internautów. A raczej znał, do kwietnia tego roku.

Śledztwo dziennikarskie i Piotr T.

Polska usłyszała o innej stronie T. za sprawą śledztwa dziennikarzy programu „Alarm!” TVP i programu wyemitowanego w telewizji publicznej w kwietniu.

„Wiele osób w pogoni za marzeniem, by mieć uśmiech rodem z Hollywood, decyduje się na implanty. Zabieg ich wszczepienia musi być jednak odpowiednio wykonany, w przeciwnym wypadku konsekwencje dla zdrowia mogą być poważne”. Reporterzy programu „Alarm!” dotarli do pacjentek doktora T., dla których zabieg okazał się być przekleństwem. – Usłyszałam, że to, co mam zrobione w buzi, to totalne partactwo, błąd w sztuce medycznej, że żaden stomatolog takiego badziewia jeszcze w życiu nie zrobił – opowiadała jedna z kobiet. Jak możemy przeczytać na stronie TVP, sprawą zajęła się prokuratura.

– Rzadko się spotyka, żeby na jednego lekarza, jednego stomatologa, aż trzy osoby składały zawiadomienia — mówił w TVP Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. TVP dotarło do dokumentu dotyczącego T., z którego wynika, że w 2009 roku sąd "orzekł względem niego karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 1 roku".

Pacjenci w internecie

W programie TVP dziennikarze poinformowali, że zdaniem części pacjentów T. rujnuje zęby, a nie je leczy. Wobec T. toczy się szereg postępowań prokuratorskich i sądowych. Okazuje się, że nie jest to tajemnicą także dla mieszkańców Stalowej Woli, czy internautów. Oczywiście internet zawiera też artykuły czy wpisy przychylne stomatologowi. Te są szerzej znane. Niewiele osób próbowało zadać pytania o te z obszaru krytyki.

„Kompetencje pana T. oceniam na niskie, nie jestem jedyna w tym odczuciu, szereg spraw w sądzie i prokuraturze potwierdza opinie o braku profesjonalizmu pana T. Zęby dobrze prezentują się na instagramie, niestety doktor nie zamieszcza już tego co się dzieje po wizycie u niego. Nie polecam” – napisał internauta na stronie rankinglekarzy.pl

Na tym samym portalu można przeczytać inną opinię: „Jest mi przykro że dałam się nabrać na to co doktor pokazuje w mediach społecznościowych. Rzeczywistość wygląda zdecydowanie inaczej. Pojechałam po 4 korony, pan Piotr namówił mnie na 10 dla efektu „ petardy” w konsekwencji mam popsute 10 zębów, korony nieszczelne, Krzywe, brzydkie, problemy ze zgryzem, z jedzeniem, z normalnym życiem od 7 miesięcy. Kolejne wizyty reklamacyjne tylko pogarszały już i tak zły stan, po wymianie wadliwych koron przyjechałam i okazało się ze pozostałe nie pasują nawet kolorem do wcześniejszych bo pan doktor zmienił protetyka i cześć robiła jedna osoba”.

Komentarzy tego typu na wielu forach jest wiele. Jedna z nich sugeruje, że T. przysparza ból, a nie walczy z nim. "Dramat. Piłuje zęby nie patrzy w zdj rtg,nie leczy przed koronami, zakłada korony nieszczelne,krzywe.Co do reklamacji nie poczuwa się. Zęby po piłowaniu bolą. Sprawa będzie w Sądzie. Zgłoszenie jest do Izby lekarskiej w Rzeszowie” – napisała kolejna osoba wystawiająca oceny lekarzom stronie rankingowej.

Internet zachował dziesiątki wpisów krytykujących T. i napisanych m.in. przez jego byłych i zawiedzionych pacjentów.

Media mają moc

Kwietniowy program "Alarm!" TVP okazał się mieć siłę. Niepochlebne opinie pacjentów i sprawy wytaczane T. zostały przeanalizowane w końcu przez Okręgową Radę Lekarską w Rzeszowie, która 23 kwietnia tego roku wydała uchwałę w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej lekarza dentysty Piotra T.

T. jednak działa dalej i dalej promuje się w mediach społecznościowych, gdzie bez wątpienia odnosi sukcesy. Co ciekawe, w jednym z wpisów na Facebooku T. napisał, że przyjmuje zapłatę za swoje usługi najchętniej w gotówce do kieszeni. Zgodnie z naszymi ustaleniami wpis mógł nie być jedynie luźnym żartem. Sprawami fiskalnymi T. – jak ustaliśmy – zajmować się ma także fiskus.

Czy T. naprawdę ma problemy i toczy się wobec niemu wiele postępowań? Czy Urząd Skarbowy zajmuje się finansami firmy stomatologicznej T.? O to wszystko zapytaliśmy znanego stomatologa ze Stalowej Woli – na jego profilu na Facebooku - by poznać perspektywę także ze strony samego lekarza i dowiedzieć się, czy zarzuty mają pokrycie w rzeczywistości, czy może to zmasowany i skoordynowany atak na niego? Jesteśmy ciekawi opinii lekarza-celebryty. Do sprawy wrócimy, gdy tylko otrzymamy odpowiedzi od T.