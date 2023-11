Klub PSL wybrał władze. Znamy nazwisko przewodniczącego

PSL i Polska 2050 powołają odrębne kluby w Sejmie, ale wspólny klub w Senacie. Politycy Trzeciej Drogi zadeklarowali bliską współpracę w X kadencji parlamentu.

Partie będą konsultować ze sobą prace w Sejmie i Senacie oraz wspólnie uzgadniać stanowiska na głosowania.

Klub PSL. Paszyk przewodniczącym

Przewodniczącym klubu PSL – Trzecia Droga został Krzysztof Paszyk, natomiast wiceprzewodniczącymi: Bożena Żelazowska, Marek Sawicki, Jacek Tomczak oraz Magdalena Sroka. Sekretarzem klubu będzie Agnieszka Kłopotek, a rzecznikiem dyscypliny – Urszula Nowogórska.

– Jest nam niezmiernie miło poinformować po pierwszym posiedzeniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, że z woli wszystkich członków tego klubu zostałem wybrany przewodniczącym. Za ten wybór bardzo dziękuję – powiedział Krzysztof Paszyk na konferencji prasowej w Sejmie.

– Chcielibyśmy zapewnić, że będziemy otwarci na państwa. Chcemy być do dyspozycji. Ja osobiście też będę dostępny – zwrócił się do dziennikarzy polityk ludowców. – Mamy taką nadzieję, że Sejm X kadencji otworzy się w pełni na przedstawicieli mediów, aby służyć informacją. (...) To jest pierwszy cel, na który dzisiaj stawiamy – oświadczył.

– Rozmawialiśmy dzisiaj wyłącznie o kwestiach organizacyjnych związanych z inauguracyjnym posiedzeniem Sejmu – poinformował Paszyk.

Prezydent powołał marszałków seniorów

W czwartek na uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył akty powołania na marszałków seniorów Sejmu i Senatu. Na marszałka seniora Sejmu X kadencji został powołany poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki, a na marszałka seniora Senatu – Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości.

W krótkim przemówieniu prezydent Andrzej Duda podziękował politykom za przyjęcie nominacji. – Cieszę się ogromnie, że tak doświadczeni parlamentarzyści, ale przede wszystkim ludzie posiadający bardzo potrzebne w tym momencie cechy osobowościowe podjęli się tej bardzo ważnej misji – oznajmiła głowa państwa.

