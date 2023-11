Kontrowersyjne rozwiązanie w rządzie opozycji. "Donald machnął ręką"

Wszystko wskazuje na to, że w nowej kadencji parlamentu rotacyjne będą stanowiska zarówno marszałka Sejmu, jak i marszałka Senatu oraz dwóch z trzech wicepremierów.

Według ustaleń "Gazety Wyborczej", Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica poinformują w piątek, że Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu, którego na półmetku kadencji zastąpi Włodzimierz Czarzasty. Fotel marszałka Senatu ma objąć Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wicemarszałkami zostaną, zdaniem "GW", Monika Wielichowska, Magdalena Biejat i Piotr Zgorzelski. Nadal nie wiadomo, co z byłą marszałek Elżbietą Witek, która jest kandydatką PiS do prezydium Sejmu. Nie ma także decyzji, czy oddać wicemarszałka Konfederacji, czy może wzmocnić pozycję KO, dając jej dwóch wicemarszałków.

Podczas negocjacji koalicyjnych ustalono, że zasada rotacji ma obowiązywać w obu izbach parlamentu oraz w rządzie - w odniesieniu do dwóch z trzech wicepremierów. Jedynym nierotacyjnym zastępcą Donalda Tuska ma być Władysław Kosiniak-Kamysz, przyszły minister obrony narodowej.

Rotacyjność w rządzie Tuska. "Zapłacimy za to cenę"

Według doniesień Interii, nie wszyscy koalicjanci są zachwyceni tym, że rotacyjność będzie słowem-kluczem dla nowego obozu władzy. – Zobaczy pan, jaki to jest głupi pomysł i jaką cenę za to zapłacimy. To jest niewykonalne w praktyce, ale przekonamy się o tym na własnej skórze – powiedział portalowi ważny polityk Trzeciej Drogi.

– Hołownia nie chciał ustąpić i Czarzasty też nie chciał ustąpić. W końcu Donald machnął na to ręką – zdradza polityk Platformy Obywatelskiej znający kulisy koalicyjnych negocjacji.

Przedstawiciele Trzeciej Drogi mówią nieoficjalnie, że Hołownia przygotowuje się do roli marszałka Sejmu "niezwykle ambicjonalnie". – Zaskoczy nas wszystkich stylem i prowadzeniem obrad, bo ma na to swój autorski pomysł – oświadczył rozmówca Interii.

Prezydent powierzył misję tworzenia rządu Morawieckiemu

Prezydent Andrzej Duda wygłosił w poniedziałek orędzie, w którym poinformował, że w ramach tzw. pierwszego kroku postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prezydent podjął również decyzję w sprawie marszałka seniora, wyznaczając Marka Sawickiego z PSL.

Politycy opozycji uważają, że szef rządu dostał zadanie nie do wykonania i że w nowym parlamencie nikt nie podejmie się koalicji z PiS. Ich zdaniem prezydent od razu powinien desygnować Tuska, który jest kandydatem nowej większości na premiera.

W wyborach parlamentarnych 15 października zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 194 mandaty w Sejmie, ale to opozycja może utworzyć rząd, ponieważ Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica dysponują razem 248 głosami (do większości potrzeba 231).

