Uważajcie, bo mogą się dziać dziwne rzeczy

Na przykład dzisiaj Nowy z Tarnowa zaprosił nas na lunch poza open space’em, iż chciał na spokojnie pogadać. Zdziwieni zgodziliśmy się, daliśmy się nawet zaciągnąć do jakiegoś baru mlecznego, gdzie na szczęście były wegetariańskie pierogi, których nazwy nie wolno wymawiać. Siedzimy tam więc, jemy, mierzymy się wzrokiem, atmosfera tężeje, już nawet myśleliśmy, iż dostaniemy wypowiedzenie – ale przecież mamy umowę o dzieło, więc nie było się czego bać xD. Aż tu nagle Nowy mówi do nas: „A nie chcielibyście czasem wejść do koalicji?”.