Ruch prezydenta. Czy trzeba wierzyć Peezelowi i Sawickiemu?

Spełnił tym samym, jak słyszeliśmy, swoją obietnicę. A nawet dwie, dotyczące tego samego. Po rozmaitych wahaniach miał bowiem Mateuszowi osobiście dwa razy obiecać, że mu powierzy. Nas nie dziwi, że dwa razy. Einmal ist keinmal.

Inny krok prezydenta Andrzeja Sebastiana musimy skomentować brutalniej. Chodzi o wyznaczenie na marszałka seniora Sejmu Marka Sawickiego z Peezelu. Tych wszystkich, którzy marzą o koalicjach z zielonymi braćmi, zapraszamy do trudnej próby zrozumienia, z kim i czym naprawdę mają do czynienia. Pierwsze, bowiem, co zrobił Sawicki w ramach konsensusu i nowego otwarcia, to wezwanie, żeby od razu na nowym posiedzeniu Sejmu głosować wotum nieufności wobec nieistniejącego rządu Morawieckiego. Wiemy, że Peezel próbuje się sprzedawać jako ludzi kompromisu i honoru. Ale czy od razu trzeba w to wierzyć?

Tymczasem na spotkaniu z nowymi parlamentarzystami zabrakło Szeregowego Nadpremiera Jarosława Kaczyńskiego. Nie było drugiego dna, prezes był bowiem chory. Nawet wiemy na co, ale nie powiemy, bo obiecaliśmy i nie chcemy być podpadziochą. Natomiast na pewno nie była to grypa, o której w „Superaku” mówił kuzyn Jan Maria.

Głównym podpadziochą na prawicy jest natomiast obecnie niejaki Masta, czyli nowy szef gabinetu prezydenta Andrzeja Sebastiana. Powszechnie uważa się w PiS, że jest on za prędki w języku. Urzędowanie zaczął od wysyłania Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę. Ale od ubiegłego tygodnia jest jeszcze gorzej. Kilka słów za dużo Mastalerka na temat rozmów osoby głowy państwa z Kosiniakiem-Kamyszem sprawiło – w opinii Nowogrodzkiej – że szanse na dogadanie się z Peezelem dramatycznie spadły.