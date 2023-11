Mikrofon Sennheiser Profile Streaming Set

Test "Do Rzeczy" II Bardzo dobra jakość dźwięku, intuicyjna obsługa oraz atrakcyjny stosunek ceny do jakości – to największe zalety mikrofonu niemieckiej firmy Sennheiser.

Testowany model stworzono z myślą o autorach internetowych streamingów i podcastów, piosenkarzach/gitarzystach amatorach oraz o miłośnikach zdalnych konferencji na Zoomie czy Teamsach, którym zależy na tym, aby szefowie i współpracownicy mieli wrażenie, że są razem z nimi w jednym pomieszczeniu.