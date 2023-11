Sprawa Karpińskiego. Prokuratura skierowała wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania

Pod koniec lutego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sekretarza Warszawy. Były minister skarbu państwa jest podejrzanym w śledztwie, w ramach którego zatrzymano już m.in. byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Rafała Baniaka. Sprawa dotyczy działań korupcyjnych.

Włodzimierz Karpiński był ministrem skarbu w rządzie koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 2013 – 2015. Do 2019 r. był posłem Platformy Obywatelskiej. W listopadzie ubiegłego roku został powołany na stanowisko prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie. Jest podejrzany o przyjęcie 5 mln złotych łapówki od firmy, która zajmowała się odbiorem i utylizacją śmieci w stolicy. Obciążają go zeznania trzech osób.

Tymczasowe aresztowanie Karpińskiego

W piątek Dział Prasowy Prokuratury Krajowej poinformował o złożeniu do sądu wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania Włodzimierza Karpińskiego. W uzasadnieniu wskazano na "duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu".

"Przesłanką przemawiającą za koniecznością stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest realna obawa matactwa, na którą powoływał się poprzednio Sąd Apelacyjny w Katowicach, przedłużając tymczasowe aresztowanie i wprost wskazując, że obawa matactwa procesowego (...) jest niezwykle silna, gdyż doszło już do podjęcia (...) działań noszących znamiona utrudniania śledztwa" – możemy przeczytać.

Z aresztu do Parlamentu Europejskiego?

Przypomnijmy, że przebywający w areszcie Włodzimierz Karpiński wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła.

Chodzi o mandat, który zwolni Krzysztof Hetman. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego zdobył bowiem mandat posła na Sejm RP, startując w wyborach parlamentarnych 15 października z listy wyborczej Trzeciej Drogi. Pierwsza w kolejności do objęcia mandatu po Hetmanie była Joanna Mucha, jednak ona również weszła do Sejmu z listy Trzeciej Drogi. Drugi był Riad Haidar, który zmarł w maju. W efekcie prawo do objęcia mandatu uzyskał właśnie Karpiński.

Czytaj też:

Karpiński przyjmie mandat europosła? Ziobro: A teraz zagadkaCzytaj też:

Karpiński europosłem? Kuźmiuk: Takiego przypadku w PE jeszcze nie było