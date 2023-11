Tajna broń PiS? "Morawiecki i Sasin połączą siły"

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda zdecydował, w tzw. pierwszym kroku, o powierzeniu misji formowania rządu właśnie Mateuszowi Morawieckiemu.

"Skład kandydatów do Rady Ministrów, który Morawiecki przedstawi za dwa tygodnie prezydentowi, ma być jednocześnie zespołem, który będzie przygotowywać projekty ustaw i punktować rząd Donalda Tuska" – informuje Wirtualna Polska. Do zespołu Morawieckiego mieliby wejść politycy, którzy już są ministrami (Waldemar Buda, Janusz Cieszyński, Łukasz Schreiber, Michał Dworczyk) albo pełnią w nim ważne funkcje sekretarzy lub podsekretarzy stanu (Paweł Jabłoński, Marcin Ociepa, Adam Andruszkiewicz czy Anna Gembicka). "Zespół zasilą także bliscy współpracownicy premiera, tacy jak Krzysztof Kubów" – czytamy.

Czym ma się zająć ta ekipa? Ma skupić się na budowaniu "konstruktywnej alternatywy programowej i personalnej" dla nowych rządów.

Sasin rozliczy Tuska?

Drugi zespół miałby działać pod egidą Jacka Sasina. "Były wicepremier, obecnie szef MAP, ma za sobą również grono współpracowników (m.in. posła debiutanta, wiceministra Andrzeja Śliwkę), którzy chcą być aktywni w nowym parlamentarnym rozdaniu" – czytamy. Ta grupa ma za zadanie rozliczanie Tuska i jego ministrów, "wytykanie jego wszystkich błędów".

W planach ma być także stworzenie "zespołu medialnego", na czele którego miałby stanąć dotychczasowy rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Za przygotowanie poselskich projektów ustaw może być odpowiedzialny prof. Krzysztof Szczucki, dotychczasowy szef Rządowego Centrum Legislacji, który debiutuje w roli posła. Ma on być także odpowiedzialny za weryfikację projektów, które do Sejmu kierować będzie rząd Donalda Tuska" – podaje WP. To właśnie Szczucki jest postrzegany jako możliwy łącznik między zespołami Morawieckiego i Sasina.

