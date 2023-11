Już dziś Marsz Niepodległości. Skąd i o której rusza?

"Dziś w Warszawie zachęcamy do wspólnego świętowania 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Razem oddamy hołd tym wszystkim, którzy oddawali życie, przelewali krew i poświęcali się dla suwerennej oraz niepodległej Ojczyzny!" – wskazują organizatorzy Marszu.

O godz. 11 w kościele na Placu Grzybowskim sprawowana była msza św. w intencji Ojczyzny. Na godz. 13.20 zaplanowano wspólny różaniec. Marsz Niepodległości wyruszy o godzinie 14. Uczestnicy zgromadzą się na Rondzie im. Romana Dmowskiego. Start marszu zostanie poprzedzony odśpiewaniem hymnu narodowego i okolicznościowymi przemówieniami. Jak co roku, Marszowi będą towarzyszyły tematyczne stoiska.

Uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego oraz ulicą Wał Miedzeszyński. Marsz zakończy się na błoniach Stadionu PGE Narodowego na ulicy Siwca. Wydarzenie ma się zakończyć tam ok godz. 16:30. Na Błoniach zaplanowano kolejne przemówienia. Organizatorzy zapowiadają także imprezy towarzyszące, które potrwają do późnych godzin wieczornych.

Bezpieczeństwa uczestników Marszu Niepodległości będzie strzec policja, a także Straż Marszu.

Paweł Lisicki zachęca do udziału w Marszu Niepodległości

Do udziały w Marszu zachęca redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – Jeszcze nigdy polski interes narodowy nie znajdował się w takim zagrożeniu. Jeszcze nigdy tak wielu nie powątpiewało, czym jest polska niepodległość. Może się tak zdarzyć, szczególnie widać to po ostatnich wyborach, że w istotnych punktach suwerenność polskiego państwa będzie jeszcze bardziej zagrożona, niż do tej pory. Trzeba się temu przeciwstawić – podkreśla Paweł Lisicki.

– Jedną z form takiego przeciwstawienia jest demonstracja, publiczne wyrażenie swojego przywiązania do polskości, do polskiego interesu narodowego i do niepodległości. Idealną okazją do tego będzie Marsz Niepodległości 11 listopada. Zachęcam wszystkich do przybycia, do wsparcia, do pomocy. To jest właściwa forma obrony polskiej niepodległości – zaznacza redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy".