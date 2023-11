"Jeszcze Polska nie zginęła!". Tłumy na Marszu Niepodległości

Marsz Niepodległości wyruszył ok. godz. 14:30 z ronda im. Romana Dmowskiego. Start marszu został poprzedzony odśpiewaniem hymnu narodowego i okolicznościowymi przemówieniami.

Uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego oraz ulicą Wał Miedzeszyński. Wydarzenie zakończy się na błoniach Stadionu PGE Narodowego ok. godz. 16:30.

Bezpieczeństwa uczestników Marszu Niepodległości strzegą policja oraz Straż Marszu. Funkcjonariusze apelują o informowanie służb w przypadku zaobserwowania niebezpiecznych zdarzeń.

Przed rozpoczęciem pochodu doszło do incydentu. Tzw. aktywiści klimatyczni zablokowali trasę Marszu Niepodległości. Uczestniczy blokady zostali wyniesieni przez policjantów z trasy marszu.

"Nie ma na to naszej zgody!"

– Każdy z nas dzisiaj musi podejmować aktywność, działania, by niepodległości nie utracić. Rosja toczy brutalną wojnę na Ukrainie. Wiemy doskonale, że Rosja rości sobie prawa także do państwa polskiego. Nie ma na to naszej zgody! Widzimy zagrożenie z Zachodu. Widzimy, że Unia Europejska dąży coraz agresywniej do federalizacji. A to oznacza likwidację państw narodowych. Oznacza utratę suwerenności – powiedział podczas zgromadzenia prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" Bartosz Malewski. – Mówimy tym zakusom głośne "nie" – dodał.

Głos ze sceny zabrał również jeden z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego, poseł Krzysztof Bosak. – Łączy nas przywiązanie do polskich barw i państwa polskiego, wiara, szacunek do wiary katolickiej, wartości chrześcijańskich, które kształtowały podstawy kultury i prawodawstwo w naszym kraju – stwierdził polityk.

Uczestniczy marszu krzyczą hasła, takie jak: "Roman Dmowski, wyzwoliciel Polski", "cześć i chwała bohaterom" oraz "narodowa duma". Widać morze biało-czerwonych flag.

