Izraelowi wolno więcej? Gac zapowiada nowe "Do Rzeczy"

– W nowym "Do Rzeczy" pytamy, czy Izraelowi wolno więcej? To oczywiście pokłosie wojny w Strefie Gazy – mówi Karol Gac w zapowiedzi nowego "Do Rzeczy".

– Dwa okładkowe ważne teksty. Rafał Ziemkiewicz wskazuje, że zbrodnie, które dokonuje Izrael w Strefie Gazy nakręciły antyzraelskie protesty na całym świecie. Witold Repetowicz z kolei kreśli scenariusze, jakie czekają teraz Palestynę – mówi Karol Gac. Co jeszcze w "Do Rzeczy"? W aktualnym numerze tygodnika wiele tekstów poświęconych zostało polskiej polityce. – Łukasz Warzecha analizuje, w jaką grę gra prezydent Duda nominując Mateusza Morawieckiego w tzw. pierwszym kroku do stworzenia rządu. Jan Fiedorczuk pokazuje, że po ośmiu latach zmieniło się jedno - upadła Rzeczpospolita Autorytetów, autorytetów III RP. Choć zmienia się władza, to autorytety nie będą miały takiej władzy, jak miały wcześniej. Zuzanna Dąbrowska kreśli portret prof. Marcina Matczaka wskazując na coraz większy rozdźwięk między jego obozem a jego deklaracjami. Jak się okazuje, żeby dostrzegać niebezpieczeństwa związane z lewacką ideologią woke, wcale nie trzeba być prawicowcem – mówi Gac. W najnowszym tygodniku wiele miejsca poświęciliśmy również tematyce polityki międzynarodowej. – Piotr Włoczyk rozmawia z dr Wojciechem Szewko nt. Bliskiego Wschodu, Strefy Gazy oraz zaangażowania Iranu. Maciej Pieczyński z kolei pisze o nieoczywistym sojuszu na Ukrainie - nacjonalistów i tęczowych aktywistów. Jak do tego sojuszu doszło? O tym pisze Maciej Pieczyński – mówił Gac w zapowiedzi nowego "Do Rzeczy". Czytaj też:

