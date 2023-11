Nie żyje Hanna Gucwińska. Znaliśmy ją z programu "Z kamerą wśród zwierząt"

W niedzielę późnym wieczorem o śmierci Hanny Gucwińskiej, wieloletniej dyrektorki wrocławskiego ZOO, poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Gucwińska przez lata prowadziła też wraz z mężem popularny program "Z kamerą wśród zwierząt". Miała 91 lat.

Nie żyje Hanna Gucwińska. Pożegnał ją prezydent Wrocławia

Prezydent Wrocławia zamieścił w mediach społecznościowych post, w którym pożegnał zmarłą w poruszających słowach.

"Zmarła Hanna Gucwińska - wieloletnia legendarna dyrektorka zoo we Wrocławiu razem z mężem Antonim Gucwińskim (zmarłym w 2021 roku). Przez lata program "Z kamerą wśród zwierząt", który prowadziła, uczył nas wrażliwości wobec naszych "braci mniejszych". Będzie nam jej ogromnie brakować" - napisał Jacek Sutryk na X (dawniej Twitter).

twitter

Słynna dyrektor zoo we Wrocławiu. Z czego była znana?

Hanna Gucwińska rozpoczęła pracę w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu jeszcze w 1957 roku. Kierowała placówką wiele lat, a w tej pracy pomagał jej mąż Antoni Gucwiński. Małżeństwo tworzyło również, w latach 1971-2002, uwielbiany przez widzów program "Z kamerą wśród zwierząt". Format był realizowany przez Telewizję Polską. Przez lata emisji nagrali wspólnie ponad 700 odcinków.

To jednak nie wszystko, Hanna Gucwińska angażowała się także w sprawy polityczne. Najpierw pełniła funkcję radnej Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu. W 2001 roku udało jej się nawet uzyskać mandat do Sejmu. Wówczas startowała z listy SLD-UP. W 2005 roku wystartowała ponownie, tym razem z listy PSL, tym razem jednak się nie udało.

Zmarła 12 listopada 2023 roku, w wieku 91 lat.

Czytaj też:

Nie żyje Matan Meir. Producent hitu Netfliksa zginął w Strefie Gazy. Miał 38 latCzytaj też:

Nie żyje przyjaciółka słynnego piłkarza. Miała zaledwie 29 lat