"Właściwe relacje". Marszałek senior zabrał głos w sprawie Kościoła i państwa

Zabierający głos po prezydencie Andrzeju Dudzie marszałek senior Marek Sawicki w imieniu wszystkich posłanek i posłów podziękował "Polkom i Polakom, którzy tak licznie, z wielkim zaangażowaniem, poświęceniem, wykonali swój obywatelski obowiązek i wzięli udział w wyborach". Jak dodał, ma nadzieję, że "nowa kadencja pozwoli odbudować poczucie wspólnoty narodowej".

– Nie ma prawdziwej demokracji bez otwartego parlamentaryzmu. Działalność każdej władzy powinna się opierać na dwóch fundamentach: państwo prawa i godność człowieka. Jestem pewien, że zamiary uzdrowienia Polski znajdą wsparcie i sojuszników wśród przedstawicieli wszystkich sił politycznych – powiedział.

Jak też przypomniał, wynegocjowany 20 lat temu format polskiej obecności w Unii Europejskiej dał obecnym i przyszłym pokoleniom możliwość społecznego i gospodarczego rozwoju. – Podejmijmy więc starania, by nasz kraj powrócił do awangardy wartości europejskich, które osadzone na chrześcijańskim dziedzictwie, na inspiracjach czerpanych z tradycji demokracji ateńskiej i prawa rzymskiego, stanowią solidny fundament do odbudowania i umacniania wspólnoty narodów, Europy ojczyzn – wskazał Marek Sawicki.

– Motywację w tym zakresie czerpiemy z młodych polskich serc, które integracji pragną i oczekują, aspirując do pełnego uczestnictwa w opartym na zasadzie równości, akceptacji, na wiedzy i innowacjach europejskim dobrobycie – dodał marszałek senior.

Fundamenty władzy

Jak wskazał, są dwa fundamenty, na których powinna opierać się działalność każdej władzy, przede wszystkim parlamentu: państwo prawa i godność człowieka. Zaapelował przy tym, aby "artykułowane przez większość parlamentarną wyzwanie przywrócenia i wzmacniania praworządności podjąć i realizować z poszanowaniem zasady legalizmu".

– Ufam, że jesteśmy w stanie wspólnie pamiętać i doceniać zasługi Kościoła katolickiego i innych Kościołów na naszej drodze do odzyskania 1989 roku suwerenności Ojczyzny, zaangażowanie w budowanie patriotycznej duchowości narodu oraz prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej – powiedział Marek Sawicki.

– Rozumiem tych, którzy uważają, że w ostatnich latach określona w postanowieniach Konstytucji i Konkordatu linia demarkacyjna rozgraniczająca pola ingerencji pomiędzy polityką państwa a misją Kościoła została naruszona, wywołując niekiedy poczucie krzywdy lub poczucie nadużycia. Jestem jednak przekonany, że z poszanowaniem zasad funkcjonowania demokratycznego państwa uda się nam przywrócić właściwe relacje pomiędzy państwem a działającymi w Polsce Kościołami, gwarantując wszystkim wiernym poszanowanie wolności religijnej, zaś instytucjom publicznym neutralny światopoglądowo charakter – powiedział marszałek senior.

