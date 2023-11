Posłowie PO opuścili salę obrad. Do sieci trafiło nagranie

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji premier Morawiecki złożył dymisję swojego rządu, a następnie wygłosił dłuższe przemówienie podsumowujące ostatnie cztery lata działalności rządu.

Posłowie PO opuścili salę

Podczas przemówienia premiera doszło jednak do nietypowej sytuacji – politycy PO zaczęli opuszczać salę.

– Tak będzie wyglądał parlamentaryzm. Dużo mówiono o konstytucji, o debacie parlamentarnej. Proszę, pełna klasa. Opozycja, politycy PO opuszczają salę – skomentował sytuację Rafał Bochenek, który nagrał zachowanie polityków PO.

Morawiecki: Aby Polska pozostała Polską

Morawiecki podczas swojego przemówienia zwrócił się też do posłów na sali. – Apeluję, aby Polska pozostała Polską, abyśmy sami mogli decydować o naszych sprawach. W Parlamencie Europejskim procedowane jest prawo, które ma ingerować w nasze sprawy z dziedziny energii, podatków, a także do kompetencji ws. polskich granic. To ma doprowadzić do likwidacji państw narodowych – mówił.

Morawiecki podkreślił następnie, że Unia Europejska chce ingerować w politykę obronną państw członkowskich. – To może zablokować proces szybkiej modernizacji polskiej armii. To jest gra o suwerenność, o polską niepodległość. Jesteśmy i będziemy członkiem UE, ale przede wszystkim bronimy polskich interesów – stwierdził.

Pierwsze posiedzenie Sejmu

Ważnym elementem posiedzenia Sejmu otwierającego każdą nową kadencję, jest ślubowanie poselskie. Rotę ślubowania odczytuje marszałek senior. Każdy z parlamentarzystów, po wyczytaniu jego nazwiska, wstaje i wypowiada formułę "ślubuję", może także dodać: "Tak mi dopomóż Bóg".

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu Prezes Rady Ministrów jest zobowiązany do złożenia dymisji rządu. Kandydatem składającej się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (PSL, Polska 2050) i Nowej Lewicy większości sejmowej na stanowisko szefa rządu jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Jednak w ramach tzw. pierwszego kroku konstytucyjnego, kiedy inicjatywa desygnowania kandydata na premiera leży w gestii prezydenta, Andrzej Duda postanowił dać szansę sformowania nowego rządu kandydatowi największego ugrupowania w Sejmie, czyli Mateuszowi Morawieckiemu.

Pierwszą decyzją posłów będzie wybór marszałka Sejmu. Najprawdopodobniej kandydatem sejmowej większości na to stanowisko będzie lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Następnie Parlamentarzyści wybiorą wicemarszałków Sejmu oraz sekretarzy.

