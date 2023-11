Prezydent zainaugurował XI kadencję Senatu. Zasugerował zmiany w działaniu izby

Prezydent Andrzej Duda otworzył pierwsze posiedzenie Senatu XI kadencji. Następnie przekazał prowadzenie obrad marszałkowi seniorowi, na którego wskazał wieloletniego senatora, Michała Seweryńskiego z PiS.

Wcześniej prezydent wygłosił przemówienie. – Zobowiązując się "rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli oraz przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej", biorą Państwo na swoje barki współodpowiedzialność za stan naszego państwa: za treść i jakość jego praw, za jego godność, siłę, bezpieczeństwo i pomyślny rozwój, za jakość i trwałość więzi łączących Polaków w kraju i za granicą – podkreślił Andrzej Duda,

– Życzę, aby świadomość wagi tego zadania motywowała Państwa do sumiennej pracy na sali plenarnej, w komisjach oraz okręgach wyborczych, w kontakcie z wyborcami. Życzę, by wykonywali ją Państwo w sposób, który przysporzy Senatowi należnego prestiżu i autorytetu, budowanego dotąd przez Państwa poprzedników – wśród których znalazło się wiele z najwybitniejszych osobistości polskiego życia publicznego ostatnich dekad – mówił prezydent.

Senat do zmiany?

Przywódca przypomniał, jaka jest rola izby. – Rolą Senatu od wieków jest jednocześnie rozpraszanie władzy w państwie na większą liczbę podmiotów oraz równoważenie ich wpływów. To także rzeczowe recenzowanie i kontrolowanie pracy izby niższej, podnoszące jakość prawodawstwa oraz dające więcej czasu środowiskom obywatelskim na włączenie się – jako opiniodawcy – do procesu legislacyjnego. Senat jest jednym z filarów polskiego ustroju państwowego. Jednak jego dotychczasowe zasługi nie wykluczają namysłu nad zwiększeniem jego pozytywnego wpływu na funkcjonowanie naszego państwa – podkreślił.

Prezydent wskazał, że "dyskusja nad nadaniem tej izbie nowej formuły toczy się od lat w środowiskach eksperckich". – Być może nadeszła pora, aby w tę debatę włączyły się też inne podmioty: partie polityczne, samorządowcy, organizacje społeczne i media. Minione kadencje Senatu wolnej Rzeczypospolitej Polskiej przeszły już do historii. Dzisiaj rozpoczynają Państwo nowy rozdział dziejów wyższej izby parlamentu. To od Państwa będzie zależeć, jak zostanie zapamiętana i oceniona jej XI kadencja. Ufam, że będą to oceny pozytywne, utwierdzające szacunek należny Rzeczypospolitej jako demokratycznemu państwu prawnemu – powiedział Andrzej Duda podczas inauguracji XI kadencji Senatu.

Czytaj też:

Hołownia: Wiele się tutaj zmieni. Witajcie w Sejmie różnych PolakówCzytaj też:

Wpadka Tuska w Sejmie. Ujawnił PIN do telefonu