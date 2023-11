Hołownia podjął pierwszą decyzję w roli marszałka. Kancelaria Sejmu zwróciła się do policji

"Kancelaria Sejmu zwróciła się do Policji o usunięcie płotu z ul. Wiejskiej. Po siedmiu latach barierki znikną spod Sejmu. Sejm Otwarty zamiast Sejmu Twierdzy" – napisał Hołownia na portalu X (dawniej Twitter).

Sejm wybrał marszałka

W poniedziałek w samo południe rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Jedną z pierwszych decyzji posłów był wybór marszałka izby. Zgłoszono kandydatury Szymona Hołowni i Elżbiety Witek. Głosowało 459 posłów, większość bezwzględna wynosiła 230 posłów. Za kandydaturą Hołowni oddano 265 głosów, a za kandydaturą Witek - 193.



W przemówieniu wygłoszonym po wyborze na marszałka Hołownia zapowiedział, że z jego gabinetu "z hukiem wyjedzie zamrażarka" i że "znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami".

Pytany przed rozpoczęciem posiedzenia, czy Polska 2050 zagłosuje za kandydaturą Witek na wicemarszałka z ramienia PiS, Hołownia odparł, że jego ugrupowanie ma "poważne wątpliwości co do tego, co robiła pani Witek jako marszałek Sejmu".

– Damy pewnie jakoś im wyraz w głosowaniu. Natomiast zastanawiamy się jeszcze jak zgrać to z innymi ugrupowaniami koalicji demokratycznej, tak żeby to głosowanie było spójne – dodał.

Dopytywany, czy jego formacja zagłosuje za czy przeciw Witek, Hołownia odpowiedział: – Trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy byli za. (...) Możliwa jest też opcja wstrzymania się od głosu, natomiast to stanowisko (klubu - red.) poznacie państwo w czasie którejś z dwóch przerw, które będą w dzisiejszym posiedzeniu.

Pytany, czy Konfederacja będzie mieć swojego wicemarszałka, Hołownia stwierdził: – Zobaczymy na sali. Sam nie wiem, jak to się wszystko skończy.

Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski, Konfederacja miała poprzeć kandydaturę Hołowni na stanowisko marszałka Sejmu w zamian za to, że Krzysztof Bosak zostanie wicemarszałkiem izby.

Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", nowa większość uzgodniła, że będzie siedmioosobowe prezydium Sejmu. "Miejsce na wicemarszałka z PiS będzie czekało, jeśli partia będzie trwać przy kandydaturze Elżbiety Witek" – podaje "GW".

Prezydium Sejmu tworzą marszałek i wicemarszałkowie. Zgodnie z regulaminem Sejmu, w posiedzeniach prezydium bierze udział z głosem doradczym szef Kancelarii Sejmu. Marszałek Sejmu może zaprosić na posiedzenie prezydium również inne osoby.

