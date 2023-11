Porażka PiS w Sejmie. Ostre wystąpienie Kaczyńskiego

W poniedziałek wieczorem Sejm dokonał wyboru wicemarszałków. Kandydatem z ramienia PiS była Elżbieta Witek. Za głosowało 203 posłów, przeciw 252, trzech wstrzymało się od głosu.

– Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów, Sejm nie wybrał pani poseł Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu – ogłosił Szymon Hołownia, wybrany wcześniej na marszałka. Jak dodał, "w związku z tym, że Sejm nie dokonał wyboru wicemarszałka Sejmu, procedurę jego wyboru przeprowadzimy ponownie w późniejszym terminie".

Wicemarszałkami zostali: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Kaczyński miał przedstawić kandydaturę Witek. Nie wytrzymał

Wcześniej głos z mównicy zabrał Jarosław Kaczyński, który miał przedstawić kandydaturę Elżbiety Witek. – Pani marszałek Witek była przeszło 50 miesięcy marszałkiem Sejmu. I to był naprawdę wyjątkowo trudny czas ze względu na to, że opozycja ogłosiła się opozycją totalną, i to nie tylko się ogłosiła, ale niestety także była opozycją totalną. W związku z tym mieliśmy tutaj w Sejmie do czynienia z niebywałym wręcz poziomem agresji, grubiaństwa, chamstwa po prostu – mówił.

– To wszystko pani marszałek Witek znosiła naprawdę z anielską cierpliwością i z ogromną kulturą. I choćby tylko to jest wystarczającym powodem, żeby ją na to stanowisko (wicemarszałka - red.) wybrać – argumentował.

– Natomiast wiadomo, że wy stosujecie zasadę odwracania słów i znaczeń. Wy nieustannie próbujecie się uznać za opozycję demokratyczną, a macie do tego dokładnie takie samo prawo, jak blok demokratyczny z lat 40. Dzisiaj posuwacie się nawet dalej niż oni, bo oni przynajmniej formalnie nie deklarowali, że zlikwidują państwo polskie. I to wszystko, co mam do powiedzenia – oświadczył prezes PiS.

Hołownia planuje przerwę w obradach Sejmu

Po tym, jak Sejm wybrał wicemarszałków Hołownia ogłosił przerwę w obradach, zwołał prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Zapowiedział również, że planowane jest przerwanie obrad do wtorku, do godziny 16.

Wcześniej podczas głosowania nad wyborem marszałka Sejmu za kandydaturą Hołowni oddano 265 głosów, a za kandydaturą Witek - 193.

