Zaskoczenie w Senacie. PiS bez wicemarszałka

Najpierw zapadła decyzja, że marszałkiem Senatu zostanie Małgorzata Kidawa-Błońska z KO. Następnie odbyło się głosowanie dot. wicemarszałków.

PiS bez wicemarszałka

Na stanowiska wybrano Rafała Grupińskiego (KO), Michała Kamińskiego (Trzecia Droga) oraz Magdalenę Biejat (Lewica). Wymaganej liczby głosów nie uzyskał za to Marek Pęk z PiS, który do tej pory pełnił funkcję wicemarszałka Senatu.

"Brak możliwości swobodnego wyboru wicemarszałka przez największy klub w Sejmie i drugi w Senacie to po raz kolejny, w tak krótkim czasie, przejaw łamania elementarnych dobrych obyczajów parlamentarnych. Tyle lat krzyków o demokrację...wszystko to obłuda, pozory i kampanijne chwyty" – komentuje senator PiS Stanisław Karczewski. Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski wskazuje: "Wynik głosowania w Senacie nad kandydaturą Marka Pęka na wicemarszałka pokazuje, że nie chodzi o rzekome naruszenia regulaminu parlamentu – co zarzucano Elżbiecie Witek – lecz o totalną walkę z PiS. Chcą rządzić lekceważąc prawie osiem milionów wyborców?".

Dziennikarze nie kryją zaskoczenia

Zaskoczenia odrzuceniem kandydatury Pęka nie kryją dziennikarze. "Dlaczego przepadła w głosowaniu kandydatura Elżbiety Witek – wiem i rozumiem. Ale dlaczego przepadła w Senacie kandydatura Marka Pęka? Jakie są do niego zarzuty, poza tym że jest z PiS-u?" – pyta Patryk Słowik z WP. Wojciech Szacki z Polityki Insight wskazuje: "Marek Pęk chyba żadnej reasumpcji nie robił? Odpowiedzialność polityczna Elżbiety Witek – sprawa zrozumiała. Ale dlaczego PiS nie mógł sobie wskazać wice w Senacie?".

Sytuacji nie rozumie także Tomasz Żółciak z "Dziennika Gazety Prawnej". "Czym właściwie naraził się Marek Pęk, że nie został wybrany na wicemarszałka Senatu? Poza tym, że jest z PiS?" – pyta dziennikarz. Co ciekawe, uzsadnienia dla decyzji ws. Pęka nie widzi nawet Katarzyna Kolenda-Zaleska z TVN: "Nie bardzo rozumiem decyzję Senatu w sprawie wicemarszałka z PiS. Ktoś coś?".

Elżbieta Witek bez funkcji wicemarszałka

Na wicemarszałków wybrano: Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) – 272 posłów głosowało "za"; Włodzimierza Czarzastego (Lewica) "za" 250 posłów; Dorotę Niedzielę (KO) – 257 posłów poparło kandydaturę; Monikę Wielichowską (KO) "za" 252 głosujących; Piotra Zgorzelskiego (Trzecia Droga) – 267 głosów poparcia.

Elżbieta Witek zgłoszona przez PiS uzyskała 203 głosy "za". Przeciw tej kandydaturze było 252 posłów. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że w związku z niewybraniem jednego wicemarszałka, procedura zostanie przeprowadzona ponownie.

