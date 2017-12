Macierewicz: Putin powinien mieć odwagę, aby wziąć odpowiedzialność za Smoleńsk

– Słowa Putina są szokujące – ocenił minister obrony narodowej, stwierdzając, że dwie eksplozje na pokładzie prezydenckiego Tu-154 nie ulegają żadnym wątpliwościom, a prezydent Rosji powinien mieć odwagę, aby wziąć odpowiedzialność za to, do czego doszło 10 kwietnia 2010 roku. – Próby ukrycia prawdy zostały teraz ujawnione i prezydent Putin powinien mieć odwagę, aby przyjąć odpowiedzialność za to co się stało – uznał.

Antoni Macierewicz odniósł się w mocnych słowach do wypowiedzi prezydenta Rosji, Władimira Putina, w których to zaprzeczył jakoby na pokładzie prezydenckiego samolotu doszło jakichkolwiek eksplozji. Minister obrony narodowej wprost stwierdził, że to Rosja jest odpowiedzialna za tragedię smoleńską. – W ustach przywódcy kraju, który jest odpowiedzialny za ludobójstwo katyńskie, a także tragedię smoleńską, takie słowa są naprawdę szokujące. Warto aby pan prezydent Putin, który przecież w tamtym czasie jako premier był przewodniczącym komisji badającej tragedię smoleńskiej, spojrzał wreszcie prawdzie w oczy. Macierewicz uznał, że kwestia tego, iż na pokładzie doszło do dwóch eksplozji nie podlega nawet dyskusji. – Dwie eksplozje, które ostatecznie zniszczyły Tu-154, zostały w sposób bezsporny zidentyfikowane przez oficjalną ekspertyzę. Zamówioną o uznaną przez państwową komisję, której przewodził minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller. Próby ukrycia tej prawdy zostały teraz ujawnione i prezydent Putin powinien mieć odwagę, aby przyjąć odpowiedzialność za to co się stało, a nie próbował obrażać kraj, którego przywódcy polegli na ziemi smoleńskiej koło Katynia – mówił na antenie Polskiego Radia. Czytaj także:

