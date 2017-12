W 2018 r. do Polski trafi amerykańska ropa. To pierwsza taka umowa w historii

Amerykańska ropa ma zostać dostarczona do rafinerii w Gdańsku. W przyszłym roku ze Stanów Zjednoczonych trafi do Polski co najmniej jej 5 ładunków.

– To pierwsza w historii Polski umowa terminowa na dostawy ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych. Od kilkunastu miesięcy Lotos konsekwentnie realizuje swoje założenia strategiczne w zakresie zwiększania bezpieczeństwa Polski w sektorze energii poprzez otwarcie się na zupełnie nowe, bezpieczne kierunki dostaw — stwierdził prezes Lotosu Marcin Jastrzębski.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski stwierdził, że umowa przyczyni się do budowy niezależności energetycznej Polski i wzmocnienia bezpieczeństwa, ale zastrzegł również, że nie należy przywiązywać do niej przesadnego znaczenia, gdyż ma raczej wymiar symboliczny i stanowi formę zapewnienia Polski o niesłabnącym sojuszu pomiędzy dwoma państwami.

– Podpisanie umów o dostawy do Polski z USA gazu czy ropy naftowej, choć z punktu widzenia wielkości kontraktów, nie są bardzo duże, to z pewnością są to gesty symboliczne. Amerykanie, nasz sojusznik, przekazują w świat wiadomość: jeśli będziecie mieli kłopoty, to jesteście naszą wschodnią flanką i może was zaopatrzyć w jeden czy drugi produkt – mówił Tchórzewski.

