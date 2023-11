PiS wskazał koalicjanta. Padł termin ogłoszenia składu nowego rządu Morawieckiego

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w poniedziałek wieczorem przyjął dymisję rządu złożoną przez premiera Mateusza Morawieckiego i jednocześnie powierzył mu misję tworzenia nowego gabinetu.

– Wierzę w to, że pan premier, tak jak mnie zapewniał, znajdzie większość, która poprze w Sejmie nową Radę Ministrów i będzie mógł w porozumieniu, już nie tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale w szerszym porozumieniu parlamentarnym, kontynuować rozwijanie Rzeczypospolitej – powiedział prezydent.

Przedstawiciele opozycji uważają, że Morawiecki dostał zadanie nie do wykonania i że w nowym parlamencie nikt nie podejmie się koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Ich zdaniem prezydent od razu powinien desygnować Donalda Tuska, który jest kandydatem na premiera zgłoszonym przez ugrupowania opozycyjne - KO, Trzecią Drogę i Nową Lewicę.

Kiedy Morawiecki przedstawi skład nowego rządu? Padł termin

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział we wtorek rano w Radiu Plus, że Morawiecki ma 14 dni na przedstawienie prezydentowi składu Rady Ministrów. – Obstawiam, że będzie to między 12. a 14. dniem tego terminu – dodał.

Pytany o potencjalnych koalicjantów PiS w nowym Sejmie, Müller podkreślił, że "zaproszenie będzie otwarte dla wszystkich".

– Natomiast oczywiście naturalną grupą osób, które mają w części zbieżne poglądy z PiS (...) jest Trzecia Droga. Oczywiście także Konfederacja - to są przecież osoby, które na przykład we wczorajszym głosowaniu poparły marszałek Witek, tu też jesteśmy otwarci – oświadczył rzecznik rządu.

Pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu. PiS bez wicemarszałków w obu izbach

W poniedziałek rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, a także pierwsze posiedzenie Senatu XI kadencji. Skład nowego parlamentu Polacy wyłonili w wyborach 15 października.

Sejm wybrał na marszałka Szymona Hołownię (Polska 2050, Trzecia Droga), natomiast wicemarszałkami zostali: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek (PiS).

Senat wybrał na marszałka Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wicemarszałkami Senatu zostali: Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Rafał Grupiński (KO) i Michał Kamiński (Trzecia Droga). Kandydatura Marka Pęka (PiS) nie uzyskała wymaganej większości.

