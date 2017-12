Druga podróż Poirota

Zakończywszy w Syrii „małą robótkę”, która „ocaliła honor Francji”, Hercules Poirot o świcie wsiada w Aleppo do „Taurus Expressu”, by już następnego popołudnia dotrzeć do Stambułu. Korzystając z nadarzającej się okazji, „prawdopodobnie najlepszy detektyw świata” chce zwiedzić byłą stolicę otomańskiego imperium. Niaestety, pilny telegram wzywa go do Londynu. Nie zwlekając, rezerwuje miejsce w „Orient Expressie”. W pierwszej klasie, którą belgijski geniusz zwykł podróżować, brakuje wolnych miejsc, lecz od czegóż są znajomi… W nocy pociąg ugrzęźnie w śniegu, zaś rankiem jeden z pasażerów zostanie znaleziony martwy w przedziale zamkniętym od środka. Dla Poirota to gratka, już zaczynał się nudzić. Przesłucha 12 podejrzanych (nie licząc konduktora), odkryje, że wszyscy kłamią, ale rozwiązanie zagadki jak zwykle podsunie mu intuicja.