Kolejny policzek dla PiS. Partia Kaczyńskiego znów odsunięta na boczny tor

We wtorek posłowie Sejmu X kadencji zajmują się kilkoma ważnymi głosowaniami. Chodzi m.in. o wybór sekretarzy Sejmu; składu osobowego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Jedną z głosowanych kwestii był także wybór członków do Krajowej Rady Sądownictwa.

KRS bez polityków PiS

Zgodnie z decyzją posłów członkami KRS zostali: Tomasz Zimoch (Polska 2050-Trzecia Droga), Anna Maria Żukowska (Lewica) Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO) i Robert Kropiwnicki (KO).

Żaden z kandydatów przedstawionych przez Prawo i Sprawiedliwość nie został wybrany w głosowaniu. Przypomnijmy, że o miejsce w KRS ubiegali się: Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński i Arkadiusz Mularczyk.

Z 25 miejsc w KRS sześć zarezerwowanych jest dla przedstawicieli parlamentu, w tym cztery dla posłów, a dwa dla senatorów.

"Robert Kropiwnicki, pal diabli kuplerstwo, ale ten właśnie peowiec odpowiedzialny za bezprawny wybór w 2015 dwóch dodatkowych sędziów TK, a więc za cały późniejszy burdel, stróżem prawości w KRS? Kolejny dowód, że Tusk jest zdecydowany rżnąć w ch*ja na maksa" – skomentował wyniki głosowania publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

PiS bez wicemarszałka

KRS to kolejne gremium, gdzie w wyniku decyzji opozycji nie będzie przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu. Oznacza to, że w prezydium izby nie będzie żadnego przedstawiciela najliczniejszego klubu parlamentarnego w Sejmie.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że w związku z niewybraniem jednego wicemarszałka, procedura zostanie przeprowadzona ponownie. Tymczasem prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego formacja nie zgłosi nowego kandydata.

