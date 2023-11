Law and Justice. Nowe konto PiS w mediach społecznościowych

Informację przekazał za pośrednictwem X, czyli dawnego Twittera, poseł PiS i wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

"Zachęcam do śledzenia tego konta i wspierania oraz promowania Prawa i Sprawiedliwości wśród międzynarodowej publiczności!" – napisał na swoim profilu, oznaczając nowy profil.

twitter

Law and Justice. Anglojęzyczne konto PiS

Na koncie są już pierwsze wpisy, m.in. z wypowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka, Anny Fotygi, Zdzisława Krasnodębskiego, Radosława Fogla czy Anny Kwiecień z dzisiejszej konferencji prasowej partii na temat odrzucenia kandydatury Elżbiety Witek na marszałka Sejmu.

W związku z procedowanymi w Brukseli zmianami unijnych traktatów, prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński zapowiedział niedawno, że „PiS będzie konsekwentnie szedł w tym kierunku, ku wielkiej akcji społecznej i ku powiedzeniu nie tylko w Polsce, ale w Europie, że nasz kraj nie zgodzi się na zmiany traktatowe, które mogą pozbawić Polskę suwerenności”.

Müller: To jest de facto likwidacja państw narodowych

– To, co w tej chwili jest proponowane, jeżeli chodzi o traktaty unijne, to jest de facto likwidacja państw narodowych. To jest tworzenie superpaństwa unijnego – mówił w październiku na antenie TVP Info rzecznik prasowy rządu Piotr Müller. –To się nigdy w historii europejskiego kontynentu po prostu dobrze nie kończyło – dodał.

– Słowo "suwerenność" zawsze jest takie ogólnikowe, ale pod tym kryją się bardzo ważne, konkretne rzeczy. Krótko mówiąc, to czy na przykład o podatkach będziemy decydować u nas w kraju, czy ktoś za nas będzie w Brukseli o tym decydował – zauważył polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy.

