Zmiana na stanowisku szefa Kancelarii Sejmu. Ruszyła procedura

Drugiego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu utworzona została Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. W jej skład weszło 17 posłów: siedmiu z Prawa i Sprawiedliwości, sześciu z Koalicji Obywatelskiej oraz po jednym z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Lewicy i Konfederacji.

Przewodniczącym komisji został Jarosław Urbaniak (KO), a jego zastępcami: Tomasz Głogowski (KO), Łukasz Osmalak (Polska 2050) i Kazimierz Smoliński (PiS).

Nowy szef Kancelarii Sejmu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zbierze się w najbliższy wtorek o godz. 10:00, aby zaopiniować dla marszałka Sejmu Szymona Hołowni dwa wnioski: pierwszy dot. odwołania Agnieszki Kaczmarskiej ze stanowiska szefa Kancelarii Sejmu oraz drugi ws. powołania na to stanowisko Jacka Cichockiego. "Ruszyły już formalności z jego powołaniem" – poinformowała Niezależna.pl.

Zgodnie z regulaminem, marszałek powołuje i odwołuje szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Kim jest Jacek Cichocki?

Jacek Cichocki był szefem sztabu Szymona Hołowni w czasie kampanii prezydenckiej. Zanim nawiązał współpracę z liderem Polski 2050, Cichocki był bliskim człowiekiem Donalda Tuska. W latach 2008 – 2015 pracował w rządzie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Najpierw objął stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Premiera, a od 2011 r. do 2013 r. był szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był również ministrem bez teki oraz szefem Kancelarii Premiera i przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ostatnio Cichocki zasiadał w kolegium ekspertów Instytutu Strategie 2050, związanego z partią Hołowni.

Kancelaria Sejmu

Agnieszka Kaczmarska kieruje Kancelarią Sejmu od 2017 r.

Kancelaria Sejmu jest urzędem służącym Sejmowi i jego organom w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym. Stwarza posłom warunki do uczestniczenia w pracach Sejmu i jego organów oraz do wykonywania mandatu poselskiego w okręgu wyborczym. Służy klubom parlamentarnym, kołom i zespołom poselskim oraz posłom niezrzeszonym do działania w siedzibie Sejmu. Obsługuje również od strony prawnej i administracyjnej Zgromadzenie Narodowe.

