Szczecin. Śmiertelne postrzelenie żołnierza

Jako pierwszy informację podał portal TVN24. Zastępca prokuratora rejonowego do spraw wojskowych w Szczecinie, kapitan Grzegorz Pietrakowski potwierdził, że doszło do tragedii.

– W tej chwili zbierane są materiały dotyczące tej sprawy, nie jestem w stanie na ten moment udzielić żadnych szczegółowych informacji. Czekam na dokumentację prokuratury zajmującej się sprawą, nie wiem, kiedy ją otrzymam – przekazał przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Więcej szczegółów podało Wojsko Polskie. "15 listopada br. (środa) około godziny 20.45 na pasie Ćwiczeń Taktycznych (PĆT) Krzekowo doszło do nieszczęśliwego wypadku, spowodowanego przez osobę trzecią, w wyniku którego śmierć poniósł żołnierz 12. Brygady Zmechanizowanej. Prokuratura Rejonowa w Szczecinie prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia" – wskazano w komunikacie wydanym przez 12. Szczecińską Dywizję Zmechanizowaną. Komunikat zatytułowano "Nieszczęśliwy wypadek".

Podlasie: Śmierć żołnierza ze Stargardu

W październiku, również w wyniku wypadku, zmarł inny żołnierz 12. Brygady Zmechanizowanej. "Nikt nie był w stanie przewidzieć, a tym bardziej zapobiec temu tragicznemu wypadkowi, ale niestety do niego doszło – podczas wykonywania zadań służbowych na Podlasiu ratownicy medyczni 12 Brygady Zmechanizowanej wracali z Białowieży do Kolna. W rejonie miejscowości Rydzewo – Świątki włączający się do ruchu kierowca ciągnika rolniczego nie zachował ostrożności i wymusił pierwszeństwo, czym spowodował wypadek. Żołnierze z lekkimi ranami nie wymagali hospitalizacji, natomiast śp. st. szer. Ewa Graczyk będąca w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Białymstoku. Pomimo heroicznej walki lekarzy, niestety Jej życia nie udało się uratować" – czytamy w komunikacie. Pogrzeb odbył się w podszczecińskim Stargardzie.

Czytaj też:

Żołnierz postrzelił migranta. Żandarmeria Wojskowa bada sprawę