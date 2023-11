Nowy zespół parlamentarny PiS. W składzie Jarosław Kaczyński

"Powołaliśmy Zespół Parlamentarny ds. Reparacji, Odszkodowania i Zadośćuczynienia Należnych Polsce od Niemiec oraz Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Rosji za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej zgodnie z uchwałą Sejmu z 14 września 2022 r." – poinformował w mediach społecznościowych zajmujący się tą tematyką Arkadiusz Mularczyk.

Obok prezesa PiS w skład szef MKiDN Piotr Gliński oraz m.in. Marek Kuchciński, Kazimierz Smoliński, Waldemar Buda, Marek Ast i Piotr Babinetz.

"Sprawa reparacji dla Polski za straty z czasów II wojny światowej będzie kontynuowana i z pewnością nie zniknie z krajowej i międzynarodowej sceny politycznej" – zapowiedział wiceszef MSZ.

Raport dot. reparacji

Temat ewentualnych odszkodowań wojennych od Niemiec zaznaczył się wyraźnie na polskiej scenie politycznej w 2022 roku.

Powstał wówczas raport dotyczący zniszczeń spowodowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Dokument zaprezentowano 1 września ubiegłego roku. Według wyliczeń zespołu pod przewodnictwem Arkadiusza Mularczyka, należne Polsce reparacje od Niemiec wynoszą ponad 6 bln złotych.

Strona polska wysłała do Niemiec notę dyplomatyczną w październiku ubiegłego roku, ale odpowiedź nadeszła dopiero w styczniu tego roku. Rząd w Berlinie uważa, że sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, więc nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. Polskie władze podjęły próby umiędzynarodowienia kwestii reparacji. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk zwrócił się o pomoc w poruszeniu sprawy odszkodowań m.in. do Rady Europy. Podobny wniosek został wysłany do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W lipcu Mularczyk przekazał, że Niemcy mają być gotowe do podjęcia rozmów nt. reparacji wojennych, ale najprawdopodobniej nie nastąpi to przed wyborami parlamentarnymi w Polsce.

Czytaj też:

Law and Justice. Nowe konto PiS w mediach społecznościowychCzytaj też:

"Mityczne otoczenie prezesa". Ardanowski: Trzeba o to zapytać