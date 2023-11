Dziś wieczorem orędzie marszałka Hołowni

"Zapraszamy na orędzie marszałka Sejmu Szymona Hołowni – czwartek, 16 listopada, o godz. 20.00" – czytamy we wpisie Kancelarii Sejmu. Wygłoszenie orędzia polityk zapowiedział tuż po wyborze na fotel marszałka. – Jeszcze w tym tygodniu wygłoszę orędzie, będzie ono skierowane nie tylko do widzów Telewizji Polskiej, ale też do innych Polek i Polaków, którzy wybrali ten Sejm – podkreślił nowy marszałek Sejmu.

Jedną z pierwszych decyzji lidera Polski 2050 było usunięcie bnarierek otaczających Sejm.

PiS bez wicemarszałka

– Wczoraj na posiedzeniu, mam nadzieję, że stała się rzecz bardzo dobra. Przywróciliśmy standardy demokratyczne, których ten Sejm od dawna nie oglądał. Każdy przedstawiciel klubu parlamentarnego ma zapewnione miejsce w prezydium Sejmu. To nie był standard w poprzednich latach, a teraz to będzie standard – powiedział we wtorek Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej. – Jedna z kandydatek, pani Elżbieta Witek nie uzyskała akceptacji izby. Rozumiemy, że była taka decyzja posłów, którzy mieli okazje z panią poseł współpracować – powiedział Hołownia.

Szymon Hołownia dodał jednocześnie, że "to nie zmienia zasady demokratycznej", a miejsce na wicemarszałka klubu PiS czeka. – Będę się cieszył, jeżeli prezydium będzie mogło pracować w pełnym składzie. Musimy jednak dać posłom kompetencje do wyboru, z kim chcą pracować – zaznaczył.

Hołownia marszałkiem

W poniedziałek Sejm wybrał na marszałka właśnie Szymona Hołownię (Polska 2050, Trzecia Droga). Wicemarszałkami zostali: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). Sejm odrzucił natomiast kandydaturę Elżbiety Witek (PiS).

Senat wybrał na marszałka Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wicemarszałkami Senatu zostali: Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Rafał Grupiński (KO) i Michał Kamiński (Trzecia Droga). Kandydatura Marka Pęka (PiS) nie uzyskała wymaganej większości.

