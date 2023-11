Gdzie trwają poszukiwania większości przez PiS? Suski: W umysłach

W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję formowania rządu. – Wierzę w to, że pan premier, tak jak mnie zapewniał, znajdzie większość, która poprze w Sejmie nową Radę Ministrów i będzie mógł w porozumieniu, już nie tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale w szerszym porozumieniu parlamentarnym, kontynuować rozwijanie Rzeczypospolitej – powiedziała głowa państwa.

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller poinformował, że premier Morawiecki przedstawi skład nowej Rady Ministrów między 12. a 14. dniem od czasu otrzymania misji stworzenia rządu. Jednak politycy PiS przyznają, że przed Mateuszem Morawieckim niezwykle trudne zadanie.

Suski: Trwają poszukiwania

O kwestię większości pytał posła PiS Marka Suskiego dziennikarz TVN24. – Znaleźli już państwo większość, czy poszukiwania trwają? – zapytał, idąc za politykiem sejmowym korytarzem.

– Oczywiście trwają poszukiwania – odparł Suski z uśmiechem. – I gdzie one się toczą? – dopytywał reporter. – W umysłach – stwierdził poseł PiS. – A czy wyszły za czyjkolwiek umysł? – nie odpuszczał pracownik TVN24. – A to trzeba pytać tych, którzy się zastanawiają – powiedział parlamentarzysta.

Dziennikarz nie dawał za wygraną. – No bo państwo rząd mają formować – zagaił. – No i będziemy próbowac uformować – wskazał Marek Suski. – Przydałby się ktoś oprócz państwa, żeby była większość – stwierdził reporter. Co na to przedstawiciel PiS? – Pewnie, że by się przydał – powiedział. Pytany, jak PiS chce znaleźć większość, Suski wskazał: – Przekonywać, przekonywać i jeszcze raz przekonywać. Odpowiedzialność za kraj i poważne potraktowanie przyrzeczenia poselskiego, że będą strzegli suwerenności.

Suski dodał, że ma podejrzenia co do tego, iż inny rząd nie dbałby o suwerenność tak jak PiS.

