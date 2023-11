Majchrowski nie wystartuje w wyborach samorządowych? "Polityczne trzęsienie ziemi"

"Szykuje się polityczne trzęsienie ziemi w Krakowie" – donosi Interia. Według ustaleń dziennikarzy, w przyszłym tygodniu Jacek Majchrowski ma ogłosić, że nie wystartuje w najbliższych wyborach samorządowych i przejdzie na polityczną emeryturę.

Majchrowski jest prezydentem Krakowa od 2002 r. Polityk pełni tę funkcję najdłużej ze wszystkich dotychczas rządzących miastem samorządowców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Majchrowski może ubiegać się o jeszcze jedną kadencję na stanowisku prezydenta Krakowa.

Polityk PSL prezydentem Krakowa?

Interia podała, że kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa może być Ireneusz Raś. Poseł PSL miałby wystartować w prezydenckim wyścigu z poparciem Jacka Majchrowskiego. W tej sprawie doszło już do spotkania lidera ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza z obecnym prezydentem Krakowa. Co więcej, trwają zabiegi o to, aby Ireneusz Raś był kandydatem ugrupowań tworzących większość sejmową.

– Raś jako poseł został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. Był w tzw. spółdzielni, która stała w kontrze do Donalda Tuska, a ten to pamięta. Dodatkowo ogólna niechęć w Platformie do Rasia jest bardzo duża – powiedział w rozmowie z Interią jeden z małopolskich polityków PO. – Nie mówimy "nie" wspólnemu kandydatowi, ale mówimy stanowcze "nie" Irkowi – dodał.

Wybory samorządowe w 2024 r.

Wybory samorządowe powinny się odbyć po 31 marca 2024 r., ale nie później niż 23 kwietnia 2024 r. Polacy wybiorą członków organów jednostek samorządu terytorialnego: rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także członków rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r., kadencja wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast została wydłużona do pięciu lat. Wcześniej były to cztery lata. Poprzednie wybory samorządowe w Polsce odbyły się 21 października 2018 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, termin kolejnych wyborów przypadał na jesień 2023 r. W związku z wyborami parlamentarnymi 15 października, w 2022 r. władze państwowe zdecydowały o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r.

