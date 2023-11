Udana akcja CBŚP i prokuratury. Ziobro: Kolejny cios w środowisko krakowskich bandytów

W wyniku akcji CBŚP na terenie województwa małopolskiego i wielkopolskiego zatrzymano 12 osób. Kolejne 4 zostały doprowadzone z aresztu. Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk.

Zatrzymani usłyszeli także zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków, brania brudnych pieniędzy oraz popełnienia czynów o charakterze korupcyjnym. Grozi im za to do 12 lat pozbawienia wolności.

"Prokurator ustalił, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzili do obrotu prawie tonę marihuany oraz ponad 5 kilogramów kokainy o wartości ponad 12 milionów złotych. Łącznie cała grupa wprowadziła do obrotu 5 ton marihuany i 17 kilogramów kokainy. Pieniądze z handlu narkotykami były przez podejrzanych inwestowane głównie w nieruchomości, ale także «prane» m.in. przez udzielanie fikcyjnych pożyczek" – czytamy na stronie Prokuratury Krajowej.

Wobec 7 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec 4 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 873 tysięcy złotych w walucie polskiej i obcej.

Ziobro: Kolejny cios w środowisko bandytów

Sukces małopolskich prokuratorów i śledczych skomentował w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk napisał, że udana akcja to "kolejny cios w środowisko krakowskich bandytów stadionowych".

"5 ton marihuany, wiele kilogramów kokainy, wyprane miliony… - dzięki śledztwu malopolskich prokuratorów przy udziale funkcjonariuszy @CBSPolicji udało się rozbić międzynarodowy gang pseudokibiców handlujących narkotykami na masową skalę. Sąd aresztował 7 osób, kilku ma dozór policyjny. Grozi im nawet 12 lat więzienia. To kolejny cios w środowisko krakowskich bandytów stadionowych - w sumie aresztowano już ponad 80 osób" – czytamy na koncie polityka w serwisie X.

