Tak mi dopomóż Bóg?

Tak wyniki ocenił portal OKO.press: „W całym Sejmie Pana Boga wezwało na pomoc aż 318 osób ślubujących, a tylko 141 ograniczyło się do świeckich treści przysięgi (Narodu, Ojczyzny i Konstytucji). Odsetek manifestacji religijności (69 proc.) robi wrażenie, jakby Polska była państwem wyznaniowym, ale jest on i tak o 10 punktów procentowych mniejszy niż w ślubowaniu 12 listopada 2019 roku, po tamtych wyborach, które przyniosły triumf PiS”. Dodatkowo, co też spotkało się z uznaniem medialnej jaczejki postępu, do Pana Boga odwoływali się częściej mężczyźni niż kobiety. „Pan Bóg wyraźnie bardziej potrzebny jest dziś posłom (wzywa go 69 proc.) niż posłankom (53 proc.)”.