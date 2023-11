Oto ich prawdziwe cele

Żyjemy w czasach, w których dominującą rolę w polityce, a także w całym życiu społecznym i kulturowym w świecie zachodnim odgrywa lewica. Żyjemy w czasach absolutnej dominacji lewicy.

Co to jest lewica? Jak można scharakteryzować lewicę? Najkrócej można powiedzieć, że jest to orientacja, która zmierza do radykalnego przekształcenia świata. Myśliciele lewicowi uważają, że jest jakiś fundamentalny błąd w świecie, który można naprawić przez radykalną przemianę, radykalną restrukturyzację świata.

Stosując porównanie, można powiedzieć, że trzeba zrobić jakiś wielki, zasadniczy remont generalny świata, przy czym zawsze było tak, że myśliciele lewicowi identyfikowali jakiś jeden błąd główny. Jeśli ten błąd główny zostanie usunięty, to cała reszta będzie rozwiązana.