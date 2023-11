Wyszło na jaw, kto stoi za pierwszym orędziem Hołowni

– Dzięki państwa głosom i rekordowej frekwencji wybrany 15 października Sejm X kadencji ma najsilniejszy mandat w historii. W tym tygodniu posłowie i posłanki zdecydowali się powierzyć mi zaszczytną rolę marszałka Sejmu. Dziękuję za okazane zaufanie w głosowaniu, które jest jednocześnie dowodem na stabilność nowej większości – powiedział.

Zaznaczył, że "Sejm ma przede wszystkim służyć tym Polakom, którzy na co dzień w nim nie bywają. Będzie bliżej zwykłych, codziennych spraw". Wskazał, że przez tych kilka dni wprowadził już w Sejmie pierwsze zmiany. – Zniknęły bariery, które od siedmiu lat niepotrzebnie odgradzały parlament od Polaków. Otwieramy znów Sejm na media – mówił.

Jak dodał, posłowie zdecydowali o poszerzeniu prezydium Sejmu, tak by mogli w nim zasiąść przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych od Lewicy po Konfederację. – Tego wymaga szacunek do państwa głosów. Bo demokracja to rządy większości, z poszanowaniem praw mniejszości – argumentował.

Praca zespołowa, jednak pomysłodawca jest jeden

Pierwszym autorem tekstu tego orędzia jest Jan Szyszko, członek zarządu think-tanku Strategie 2050 – podał portal gazeta.pl. Szyszko jest analitykiem Unii Europejskiej i komentatorem polityki międzynarodowej

– Zaproponowałem marszałkowi tekst orędzia. Jednak praca nad przemówieniami to praca grupowa, w którą swój wkład ma wiele osób, a ostateczną decyzję o treści przemówienia podejmuje sam marszałek. Sukces i pozytywny odbiór orędzia wynika przede wszystkim z doświadczenia i przygotowania merytorycznego oraz retorycznego Szymona Hołowni – mówi Szyszko.

Czym jest instytut Strategie 2050? To merytoryczne zaplecze partii Polska 2050. "Dążymy do budowania sprawnego państwa opartego o zasady społecznej gospodarki rynkowej. Uważamy, że warunkiem istnienia takiego państwa jest praworządność i solidarność społeczna. Naszym celem jest wypracowanie pomysłu dla Polski na pokolenie, nie na kadencję" – czytamy na stronie think-tanku.

