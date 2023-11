Wybory samorządowe. PO wskazała swojego kandydata na prezydenta Krakowa

"Kochani, w najbliższych wyborach z rekomendacji Platformy Obywatelskiej będę ubiegać się o zaszczyt wzięcia odpowiedzialności za Kraków, jako jego prezydent" – poinformował Aleksander Miszalski na portalu społecznościowym X.

"Dziękuję władzom i członkom PO za zaufanie. Już dziś zapraszam wszystkich Was do wspólnej pracy! #KrakówPrzyszłości" – napisał poseł PO.

twitter

– Donald Tusk już kilka miesięcy temu mówił nam, że to Olek będzie kandydatem na prezydenta Krakowa. Ale po drodze wiele się wydarzyło, zawiązała się koalicja i do końca nie byliśmy pewni, czy ten stan rzeczy się utrzyma po wyborach parlamentarnych. Ale po pierwszym posiedzeniu Sejmu dostaliśmy ostateczną gwarancję i będziemy mogli to potwierdzić uchwałą i zacząć kampanię – powiedział w rozmowie z portalem Onet.pl jeden z polityków Platformy Obywatelskiej przed posiedzeniem zarządu partii.

Kto przyszłym prezydentem Krakowa?

W piątek w mediach społecznościowych swoją gotowość do startu w wyborach na prezydenta miasta ogłosił rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Stanisław Mazur. "Dziękuję za apel. Cieszę się, że w ostatnich latach udało nam się zbudować ruch obywatelski, który jednoczy przedstawicieli bardzo wielu środowisk. Jego siła i różnorodność skłaniają mnie do zadeklarowania gotowości startu w wyborach na Prezydenta Krakowa" – oświadczył.

twitter

Przypomnijmy, że według doniesień medialnych, w przyszłym tygodniu obecny prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosi, że nie wystartuje w najbliższych wyborach samorządowych i przejdzie na polityczną emeryturę.

Wybory samorządowe w 2024 r.

Wybory samorządowe powinny się odbyć po 31 marca 2024 r., ale nie później niż 23 kwietnia 2024 r. Polacy wybiorą członków organów jednostek samorządu terytorialnego: rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także członków rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r., kadencja wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast została wydłużona do pięciu lat. Wcześniej były to cztery lata. Poprzednie wybory samorządowe w Polsce odbyły się 21 października 2018 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, termin kolejnych wyborów przypadał na jesień 2023 r. Jednak w związku z wyborami parlamentarnymi 15 października, w 2022 r. władze państwowe zdecydowały o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r.

Czytaj też:

Kto powinien zostać prezydentem Krakowa? Majchrowski nie miałby szans na II turęCzytaj też:

Bocheński kandydatem na prezydenta Warszawy? "PiS testuje różne strategie"