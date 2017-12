USA: Polski konsulat w Houston oficjalnie otwarty

Obok wykonywania podstawowych funkcji konsularnych i świadczenia usług dla licznego skupiska Polonii amerykańskiej, konsulat będzie realizował szereg zadań z zakresu dyplomacji ekonomicznej oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej, na które składać się będzie m.in. współpraca z dziesiątkami przedsiębiorstw oraz organizacji amerykańskich i międzynarodowych.

W okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Houston mieszka ok. 550 tysięcy Polaków oraz osób mających związek z polskością, co stanowi 7 proc. całej polskiej diaspory zamieszkałej w USA liczącej ponad 8 mln osób. W samym stanie Teksas liczbę tę szacuje się na 228 tysięcy, a początki polskiego osadnictwa w Teksasie sięgają połowy XIX w. W samym Houston mieszka i pracuje do 50 tys. osób posiadających polskie korzenie. – Houston zostało wybrane z tego powodu, że jest to w tej chwili czwarte miasto Stanów Zjednoczonych, a poza tym jest to jeden z najważniejszych punktów gospodarczych zarówno na mapie Stanów Zjednoczonych jak i świata – zaznaczył szef MSZ.