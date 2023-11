KE zdecydowała ws. KPO? "Nie przewidziano nawet dyskusji"

Jak informuje TVN24 szefowie gabinetów unijnych komisarzy nie dodali do tego punktu zastrzeżeń i nie przewidzieli nawet dyskusji w sprawie polskiego KPO. Oznacza to, że do Polski może popłynąć pierwsze 5 mld euro.

5 mld euro do ponad ponad 22 mld zł. Fundusze pochodzą z program RePowerEU, który w ramach Funduszu Odbudowy ma wspierać transformację energetyczną i odchodzenie od rosyjskich paliw kopalnych.

"Po pozytywnej rekomendacji Komisji nad sprawą pochylą się jeszcze unijni ministrowie, którzy ostatecznie muszą zaakceptować plan na Radzie 8 grudnia, ale i tu dyplomaci nie przewidują już trudności i pierwsze środki powinny pojawić się na polskim koncie na początku przyszłego roku" – czytamy na portalu tvn24.pl

Puda: Efekt miesięcy pracy

– Wypłata środków to efekt wielomiesięcznej pracy oraz bardzo skutecznych działań urzędników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – powiedział w środę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Jak poinformował, pozytywna ocena przez Komisję Europejską zmienionego KPO i nowego rozdziału REPowerEU spodziewana jest na początku przyszłego tygodnia, a jej zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej ma nastąpić 8 grudnia.

Wypłata zaliczek dla Polski

Wypłata zaliczek dla Polski z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności wynika z zaprogramowania inwestycji i reform w nowym rozdziale KPO, tj. REPowerEU. Budżet REPowerEU przyznaje Polsce 2,76 mld euro w części dotacyjnej i dodatkowe 22,5 mld euro w części pożyczkowej. Wypłata środków odbędzie się po podpisaniu przez ministra funduszy i polityki regionalnej w grudniu umów z KE dla części dotacyjnej i pożyczkowej.

W przyszłym roku Polska otrzyma zaliczki w dwóch transzach, każda w wysokości ponad 2,5 mld euro (z części dotacyjnej i pożyczkowej). Z części dotacyjnej do naszego kraju wpłyną dwie zaliczki, każda w wysokości ponad 1,2 mld złotych. Polska złożyła wniosek o rewizję KPO w terminie. – Przyznanie naszemu krajowi pieniędzy w ramach REPowerEU to efekt złożenia przeze mnie jako ministra odpowiedniego wniosku oraz bardzo skutecznych działań urzędników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – mówił Grzegorz Puda.

