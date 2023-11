Straż Graniczna: Rozbito zorganizowaną grupę przemytników ludzi

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się przemytem imigrantów przez granicę polsko-białoruską do krajów Europy Zachodniej.

Postępowanie prowadzoną funkcjonariusze z Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Przemycali ludzi przez granicę

Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która organizowała nielegalne przekraczanie granicy białorusko-polskiej. Członkowie grupy przerzucali obcokrajowców, którzy nie mieli dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy Unii Europejskiej, a następnie przetransportowywali ich do krajów Europy Zachodniej. Szacuje się, że przestępcy mogli przemycić w ten sposób ok. 2,6 tys. osób. Cudzoziemiec, który nielegalnie próbował dostać się do Europy, musiał przeznaczyć na ten cel co najmniej kilka tysięcy dolarów.

Z ustaleń Straży Granicznej oraz prokuratora wynika, że w skład zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej wchodzą zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy, Iraku oraz Białorusi. Proceder polegał na organizowaniu nielegalnej migracji, organizowanej już w Turcji, Iraku i na Białorusi. Imigrantami byli najczęściej obywatele Iraku, Syrii i Palestyny, którzy najpierw trafiali na Białoruś, a następnie, po nielegalnym przekroczeniu granicy z Polską, byli transportowani w głąb kraju aż do granicy niemieckiej.

Jak poinformowała SG, postępowanie jest prowadzone w ścisłej współpracy z Eurojustem i Europolem.

Sześć osób usłyszało już zarzuty dotyczące udziału w międzynarodowej, zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu organizowanie wbrew przepisom ustawy przekraczanie granicy państwowej. Grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec jednego z podejrzanych, a także środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju Wobec kolejnych pięciu podejrzanych.

