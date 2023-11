Wielkie odejście z TVP. Graczak kończy współpracę

Graczak współpracował z Telewizją Publiczną od 2016 roku. Dziennikarz w ostatnich czasach coraz rzadziej pojawiał się na antenie. Programy "Minęła 8" i "Minęła 9" po raz ostatni prowadził w pierwszej połowie października, z kolei "Minęła 20" – 18 października.

Jak donosie portal Wirtualne Media, Graczak od tygodni nie pomagał również w przygotowaniu materiałów do "Wiadomości".

– Zamierzam skończyć współpracę z TVP, ale nie rozstaję się z dziennikarstwem i mediami. Mam swoje plany, ale jest jeszcze za wcześnie, by o nich mówić – mówił Bartłomiej Graczak w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.

KO przejmie TVP. Jakie nastaną zmiany?

Koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, która chce wkrótce objąć władzę w kraju, ma pracować nad "planem ratunkowym" dot. mediów publicznych. Scenariuszy jest kilka, wśród nich tzw. opcja zero, czyli zwolenienie wszystkich i totalne przemodelowanie TVP.

– Nie będziemy potrzebowali ustawy. Nie będziemy potrzebowali zgody prezydenta Dudy. Mamy mechanizmy prawne, które z dnia na dzień przywrócą kontrolę społeczną telewizji publicznej. Niezależnie od tego, co oni zrobili z telewizją publiczną, zamieniając ją w partyjną tubę, to telewizja publiczna jest nasza, nie ich. Nasza, czyli Polek i Polaków. Utrzymujemy ją po to, by mieć obiektywną prawdę, a nie partyjną propagandę – tak w kampanii wyborczej mówił szef PO Donald Tusk.

"Wiadomości" najchętniej oglądanym programem informacyjnym października

Na pozycję lidera oglądalności wśród programów informacyjnych w październiku awansowały "Wiadomości" emitowane w TVP1, TVP Info i TVP Polonia – tak wynika z danych przedstawionych przez portal Wirtualne Media. Program Telewizji Publicznej wyprzedził konkurencję ze stacji komercyjnych.

Według danych Nielsena, "Wiadomości" TVP1 TVP Info i TVP Polonia w październiku 2023 roku oglądało średnio 2,80 mln widzów, co zapewniło tym stacjom 22,35 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej serwis zyskał 1,92 proc. widzów, czyli 53 tys. oglądających, a jego udział wzrósł z 21,57 proc. Jak podano, średnia oglądalność "Wiadomości" w TVP1 w zeszłym miesiącu wyniosła 1,93 mln widzów, w TVP Info – 827 tys. a w TVP Polonia – 40 tys.

