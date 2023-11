Szokująca zbrodnia w Puszczykowie. Potrójne morderstwo

Zwłoki 29-latki i dwóch córeczek znaleziono w sobotę po południu w jednym z domów w Puszczykowie (województwo wielkopolskie). Dzieci miały 1,5 roku i 4,5 lat. W związku ze sprawą, został zatrzymany ojciec dzieci i mąż kobiety, 42-latek. Wszystkie ofiary to Ukrainki. Podobnie jak sprawca.

– Wykonaliśmy czynności procesowe, zakończyły się sekcje zwłok. Prokurator przedstawił mężczyźnie trzy zarzuty zabójstwa w zamiarze bezpośrednim. Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów – stacja RMF FM cytuje rzecznika Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasza Wawrzyniaka.

Jak przekazał, prokuratora chce dla podejrzanego trzymiesięcznego aresztu. – Przyjmujemy, że do zbrodni doszło w nocy z 13 na 14 listopada – powiedział Wawrzyniak. Według wstępnych ustaleń śmierć wszystkich trzech ofiar nastąpiła w wyniku uduszenia poprzez trzymanie szyi rękoma.

Szokująca zbrodnia

Początkowo 42-latek miał planować zabić tylko żonę, jednak gdy córki obudziły się, zdecydował o zabiciu takich ich.

– Powiedział, że chciał pozbyć się problemu, ponieważ żona miała do niego pretensje o problemy z alkoholem, że ma długi i że nie pracuje. W nocy z 13 na 14 listopada po jednej z takich kłótni postanowił zabić żonę, kiedy spała już z córkami na piętrze. Tam najpierw udusił żonę. Potem, kiedy jedna z dziewczynek się obudziła, udusił tę dziewczynkę, potem kolejną córkę – przekazał prokurator.

– Serhij T. powiedział podczas wyjaśnień, że gdy następnego dnia dotarło już do niego co zrobił, postanowił się zabić, ale zabrakło mu odwagi. W sobotę pojechał do Poznania do galerii handlowej, tam zgłosił się do ochroniarza, powiedział, że zabił żonę i córki. Został zatrzymany przez policję – poinformował prokurator powiedział Wawrzyniak.

Czytaj też:

Tragedia w Wielkopolsce. Znaleziono ciała kobiety i jej dwóch córek