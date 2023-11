Dzisiaj Sejm wznowi obrady. Emocje znów sięgną zenitu?

We wtorek w samo południe Sejm wznowi przerwane w ubiegłym tygodniu obrady pierwszego posiedzenia nowej kadencji.

Z harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Sejmu wynika, że dzisiaj posłowie zajmą się wyborem składów osobowych komisji sejmowych, w tym Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Etyki Poselskiej i Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Wybiorą także członków Trybunału Stanu.

Rozmowy na temat podziału komisji zakończyły się wczoraj. – Jest rzeczą naturalną, że rządząca koalicja będzie miała większość w prezydiach większości komisji – powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Szef klubu KO Borys Budka stwierdził natomiast, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 6 lub 7 przewodniczących.

Czym jeszcze zajmie się Sejm? Tajemnicza wypowiedź Kierwińskiego

Na środę zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy ws. refundacji in vitro. Ma to być jedyny rozpatrywany tego dnia projekt, ale jak stwierdził Kierwiński, "bardzo możliwe, że porządek obrad zostanie rozszerzony o kolejne punkty, weryfikujące to, co władza pisowska robiła przez ostatnie lata".



W kuluarach mówi się o uchwałach unieważniających wybór trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego (tzw. dublerów) i powołaniu pierwszych komisji śledczych.

Posłowie wybrali marszałka, wicemarszałków i członków KRS. Kandydaci PiS przepadli

Pierwszego dnia inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji, które rozpoczęło się 13 listopada, posłowie wybrali na marszałka Szymona Hołownię (Polska 2050, Trzecia Droga), natomiast wicemarszałkami zostali: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek (PiS).

Posłowie wskazali także czterech przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa: Kamilę Gasiuk-Pihowicz (246 głosów poparcia) i Roberta Kropiwnickiego (243) z Koalicji Obywatelskiej, Tomasza Zimocha (246) z Polski 2050 oraz Annę Marię Żukowską (245) z Nowej Lewicy.

Kandydaci klubu PiS: Marek Ast (193 głosy), Arkadiusz Mularczyk (192), Kazimierz Smoliński (192) i Bartosz Kownacki (191) przepadli w głosowaniu.

Miejsca dla przedstawicieli Sejmu w 25-osobowym gronie KRS w poprzedniej kadencji zajmowali wyłącznie posłowie PiS.

